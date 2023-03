Zilu mostra detalhes de sua mansão luxuosa à beira do lago em Orlando

Zilu abre as portas de sua mansão luxuosa à beira do lago em Orlando para exibir a decoração de sua sala de estar

A socialiteZilu Camargo (64), ex-esposa de Zezé Di Camargo (59), deixou os fãs impressionados nesta terça-feira, 21. Isso porque ela abriu as portas de sua mansão em Orlando, na Flórida, Estados Unidos, onde vive com o empresário Antonio Casa Grande, e mostrou a decoração luxuosa de sua sala de estar.

Zilu se mudou para a residência que fica à beira de um lago em 2021, já que após a separação com o cantor sertanejo, ela colocou o apartamento em que vivia em Miami à venda.

"Em casa curtindo essa vista, essa piscina. Isso aqui é um paraíso! Olha ali o lago. Eu aqui curtindo as minhas 'cositas'. Agora é esperar uma pessoa chegar pra gente estar fazendo uma reunião", disse Zilu, ao mostrar a piscina, o lago ao fundo e parte de sua sala de estar.

Já na parte interna da mansão, que tem dois andares, Zilu fez questão de mostrar os detalhes da decoração composta por vários porta-retratos, com fotos dela e da família.

"Minha princesinha [a filha e atriz Camilla Camargo], olha eu aqui no casamento da Wanessa[com o ex-marido, Marcus Buaiz], Igor [filho caçula de Zilu e Zezé], meu paizinho que eu perdi na pandemia, a Julia [filha de Camilla]. Gente isso aqui era de quando eu ia esquiar. Minha vó e minha mãezinha e, pra terminar, Wanessinha", finalizou Zilu.

VEJA DETALHES DA MANSÃO LUXUOSA DE ZILU CAMARGO:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Zilu Godói divide opiniões na web ao surgir com o visual diferente: "Boneca de cera!"

Recentemente, Zilu Camargo virou assunto na web. É que alguns internautas notaram que a ex-esposa de Zezé Di Camargo está com a aparência bastante diferente. Em uma série de cliques publicados em sua conta no Instagram, a loira surpreendeu os fãs ao surgir aparecer com a aparência mais jovem.

Nos registros, a empresária aparece xom calça colada, tênis e blusa de manga comprida. "E a oportunidade de fazer seus dias melhores chegou! Aproveite que Deus lhe deu mais uma semana de vida e faça acontecer coisas melhores do que a semana que passou. Busque o completo, busque essa tal felicidade, ela existe e está dentro de você! Boa semana e viva! Viva sua vida com entusiasmo e com muita positividade!", escreveu ela na legenda da publicação, desejando uma boa semana a seus seguidores.

Não demorou para os admiradores comentarem a diferença no visual da famosa."Eita que a Zilu está agora com 15 anos", escreveu um. "Todos conhecemos essa mulher... porquê que apresentar tão diferente", opinou mais um. "No máximo 35 anos! Impecável", disse um terceiro. "Zilu o que você fez mulher?", questionou outro.