Zilu Godói divide opiniões na web ao surgir com o visual diferente: "Boneca de cera!"

Na tarde desta segunda-feira, 30, Zilu Godói (64) virou assunto na web. É que alguns internautas notaram que a ex-esposa de Zezé Di Camargo (59) está com a aparência bastante diferente.

Em uma série de cliques publicados em sua conta no Instagram, a loira surpreendeu os fãs ao surgir aparecer com a aparência mais jovem.

Nos registros, a empresária aparece xom calça colada, tênis e blusa de manga comprida. "E a oportunidade de fazer seus dias melhores chegou! Aproveite que Deus lhe deu mais uma semana de vida e faça acontecer coisas melhores do que a semana que passou. Busque o completo, busque essa tal felicidade, ela existe e está dentro de você! Boa semana e viva! Viva sua vida com entusiasmo e com muita positividade!", escreveu ela na legenda da publicação, desejando uma boa semana a seus seguidores.

Não demorou para os admiradores comentarem a diferença no visual da famosa."Eita que a Zilu está agora com 15 anos", escreveu um. "Todos conhecemos essa mulher...porquê que apresentar tão diferente ", opinou mais um. "No máximo 35 anos! Impecável ", disse um terceiro. "Zilu o que vc fez mulher?", questionou outro.

Ainda na última semana, Zilu Camargo usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho, Igor Camargo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ZILU GODÓI:

SEM PACIÊNCIA

Recentemente, Zilu Godói resolveu se pronunciar após ser alvo de críticas em uma foto publicada em sua conta no Instagram.

"O tempo passa para todos mesmo. Por isso eu sou o que eu quero o tempo todo… e ninguém tem nada com isso! Minha singularidade não pertence a ninguém… e se isso incomoda as pessoas, não é problema meu”, declarou.