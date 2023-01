Zilu Godói rebate e detona internautas que criticaram sua aparência: “Ninguém tem nada com isso!”

Zilu Godói rebateu internautas que a criticaram pelo uso do photoshop em excesso em uma foto em que aparece com o semblante mais jovem

Na tarde desta sexta-feira, 06, a socialite Zilu Godói (64) resolveu se pronunciar após ser alvo de críticas em uma foto publicada em sua conta no Instagram.

A ex-mulher de Zezé Di Camargo (60), virou piada na web após exagerar no uso do photoshop para ficar com a aparência mais jovem. Na imagem, a empresária surgiu com o semblante rejuvenescido e sem qualquer linha de expressão em sua face, o que foi motivo de chacota entre os internautas.

"Zilu, seja você. O tempo passa para todos nós", “Envelhecer faz parte pra que tanta vaidade”, “Como você conseguiu ficar mais nova do que a Wanessa?”, "Está linda Zilu, rostinho de 15 anos, voltou no tempo", disparam alguns seguidores.

Ao ver as mensagens de mal gosto, Zilu não levou desaforo e disparou: "O tempo passa para todos mesmo. Por isso eu sou o que eu quero o tempo todo… e ninguém tem nada com isso! Minha singularidade não pertence a ninguém… e se isso incomoda as pessoas, não é problema meu”, declarou.

VEJA A RESPOSTA DE ZILU GODÓI:

Foto: Reprodução/Instagram

