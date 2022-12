Zezé Di Camargo se derrete por Wanessa: "Presente de Deus"

Wanessa comemorou seus 40 anos de vida e ganhou homenagem do pai, Zezé Di Camargo

O cantor Zezé Di Camargo (60) usou seu perfil no Instagram para dar parabéns à filha mais velha, Wanessa, que completou 40 anos nesta quarta-feira, 28.

Em um post ilustrado por uma foto em preto e branco dos dois, o sertanejo disse que a cantora é motivo de orgulho para ele.

"Hoje o aniversário é seu, mas o presente é nosso. Ter você como filha é um presente que Deus me deu. Minha companheira, confidente, amiga, parceira, tudo!", se derreteu Zezé.

"Meu orgulho e alegria. Gosto de te dar colo e amo quando ouço você me chamar: PAI. Parabéns por ter chegado nessa idade linda. Idade da sabedoria e do equilíbrio. Te amo, minha filha", escreveu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zezé Di Camargo (@zezedicamargo)

Wanessa Camargo completa 40 anos de vida e diz: 'Número significativo'

Para marcar a data de seu aniversário, Wanessa Camargo compartilhou um vídeo nas redes sociais e refletiu sobre a nova idade. Ela confessou que percebeu que foi mais simples do que pensava chegar até os 40 e também fez os seus agradecimento neste dia especial.

"40 anos é um número significativo, porém, chegando aqui, é muito mais simples do que eu realmente achava que seria. Pra mim, aprender sempre será uma meta. Evoluir a cada dia, evoluir com cada situação e experiência. Mesmo achando que aos 40 já saberia muito mais do que sei, sinto enorme gratidão por cada um de vocês, pelas suas mensagens e por todo carinho nesse dia tão especial", disse ela.

E completou: "Espero ter mais 40, 50 anos pra poder continuar vivendo, crescendo e compartilhando a vida com pessoas incríveis. Gratidão a todas às pessoas que fazem ou fizeram parte de alguma forma da minha vida. Apenas desejo por mais momentos e relações incríveis sempre! Amo todos vocês!".