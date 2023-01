Zilu Camargo chama a atenção dos internautas ao exagerar no photoshop: “Muito diferente!”

Zilu Camargo foi alvo de piadas na web ao aparecer com a aparência modificada

Na manhã desta sexta-feira, 06, a empresária Zilu Camargo (64) foi alvo de piada nas redes sociais e dividiu opiniões ao aparecer com aparência mais jovem.

É que ao publicar uma selfie na conta de seu Instagram, a socialite surgiu com o rosto visivelmente modificado por efeitos digitais. Vestindo um moletom do Mickey, na legenda da postagem Zilu compartilhou um texto sobre amor próprio e autoestima.

"Perdoe-se pelo passado. Não compare a sua versão atual com quem você foi um dia: hoje você sabe mais, você pode mais. Você resistiu pra existir com toda a sua graça. Ali na frente, alguém te espera: é você, no futuro, dizendo 'isso também passa' ", escreveu.

Não demorou muito para que os seguidores notassem a diferença em seu rosto: “Zilu Mulher, como você esta jovem com carinha de menina!”, disse uma internauta. “Visual muito diferente!”, notou um fã. “Zero filtro!”, "Photoshop muito mal feito, nem precisa disso”,“Zilu com 15 anos é isso?”, “E esse rostinho com jeito de menina?”, ressaltaram outros.

Ainda nas últimas semanas, a socialite Zilu Camargo, agitou as redes sociais ao relembrar exibir fotos usando um vestido vermelho com uma fenda lateral, ostentando toda a sua beleza.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ZILU CAMARGO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo mostra como ficou com novo visual de franjinha: ''Adorei''

Recentemente, a empresária Zilu Camargo resolveu mudar o corte de cabelo e surpreendeu ao aparecer com franjinha. A famosa compartilhou um novo clique para exibir as madeixas e surpreendeu.

Agora sem óculos, após exibir o resultado da transformação em um clique usando o acessório, a mãe de Wanessa Camargo (39) surgiu plena para falar como está gostando da novidade.

"Adorei minha franjinha!", escreveu Zilu Camargo ao publicar uma selfie em seus stories exibindo o visual de perto.