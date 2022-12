Em clima de Natal, Zilu Camargo usa vestidos com fenda na perna

Zilu Camargo mostra fotos dos seus looks de Natal e deixa suas curvas impecáveis à mostra

A socialite Zilu Camargo, que é ex-mulher de Zezé Di Camargo, agitou as redes sociais ao relembrar os looks que usou para celebrar o Natal no ano passado. Com a proximidade da data festiva neste ano, ela exibiu fotos dos looks vermelhos da data anterior e ostentou toda a sua beleza.

Nas fotos, Zilu surgiu com dois vestidos vermelhos e justos ao corpo. Os modelitos tinham fendas na perna da artista e ainda destacaram as curvas do corpo dela. "Hoje vou fazer um #Tbt diferente!!! Coloquei 2 looks do Natal do ano passado.... qual vocês preferem???", afirmou.

Nos comentários, os fãs elogiaram a estrela. “Que arraso de mulher”, disse um seguidor. “Que linda”, comentou outro. “Gatíssima”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo revela se ama Zezé e se houve briga entre as filhas

Após se despedir de Wanessa Camargo (39), nas últimas semanas, Zilu Camargo abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta e surpreendeu ao responder a questionamentos polêmicos dos internautas sobre a sua família.

Sem esquecer o passado e resgatando a separação conturbada da empresária com o pai de seus filhos, o cantor Zezé Di Camargo (60), uma pessoa perguntou se ela ainda ama o sertanejo. A empresária logo disparou uma resposta afiada.

Em seguida, Zilu Camargo ainda respondeu se as filhas estavam brigadas e não estavam se falando ao visitarem-na nos EUA."Dá uma olhadinha em nossos olhares e sorrisos! Nem preciso responder, né? Estávamos sempre juntos! Mas aqui nos EUA não tenho ajudante, nem babá... e estávamos com 2 bebês e 2 crianças! Vivemos intensamente nossos momentos de amor em família", explicou a influenciadora ao exibir um registro com as herdeiras e netos.

