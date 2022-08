Zezé Di Camargo revela que chorou com ex-genro ao saber de decisão de Wanessa Camargo

Cantor Zezé Di Camargo contou como reagiu ao saber da separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz

Redação Publicado em 26/08/2022, às 10h21

O cantor Zezé Di Camargo falou sobre a separação de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz. Em entrevista ao jornalista Leo Dias, o sertanejo contou como ficou sabendo da decisão da filha e qual foi sua reação ao saber da notícia.

O assunto sobre o fim do relacionamento veio quando o artista falou sobre a mudança da carreira da herdeira. "A Wanessa deu uma mudada geral na vida dela, então ela mudou de equipe, de empresária, na verdade o Buaiz cuidava assim, não era o empresário, mas tinha uma influência", explicou.

Logo em seguida, Zezé contou como ficou ao saber do fim do casamento de Wanessa. "Claro que um impacto grande, porque eu tenho os meus genros como meus filhos, porque quem cuida dos meus filhos cuida de mim, é família não tem como, são pais dos meus netos", falou sobre a consideração com ex-esposo da filha.

"A Wanessa me chamou, me contou, claro que ponderei como pai, é um passo muito grande, eu sei o quanto que paguei com a minha separação, não quero que tenha os mesmos problemas, eu fui o centro de convergência dos dois porque, o Marcus, a primeira coisa que foi me procurar, a gente chorou junto, foi lá na minha casa", falou.

Por fim, o sertanejo declarou que o empresário sempre será importante em sua vida. "A minha relação, minha com o Marcus vai muito além de ser o marido da minha filha, o Marcus antes de casar morou seis meses na minha casa, ele criou uma relação de pai e filho comigo, ele se reaproximou do pai depois disso", revelou como ficaram tão próximos.

Ainda no bate-papo com Leo Dias, Zezé Di Camargo explicou sua relação atual com Luciano Camargo e se um dia a dupla terá um fim.

Wanessa Camargo manda recado após ser flagrada com Dado Dolabella

Recentemente, Wanessa Camargo mandou um recado em sua rede social sobre ser feliz. Após ser flagrada na companhia de Dado Dolabella (42) em um retiro espiritual, a cantora se pronunciou postando uma foto sorrindo. "Ser feliz é o que interessa” , disse na ocasião

Depois de muitos boatos de que os dois estariam se vendo desde a Páscoa, saiu um primeiro flagra dos deles em um programa de televisão. O momento mostrado exibia o casal tentando disfarçar que estava junto.

Vale lembrar que os rumores sobre um suposto romance entre os dois começaram há algum tempos, após ela anunciar o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz, com quem tem dois filhos. No passado, a cantora e o ator viveram um relacionamento entre idas e vindas no início dos anos 2000.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!