Zilu Camargo revela se ama Zezé e se houve briga entre as filhas: ''Melhor fingir demência''

Na rede social, Zilu Camargo respondeu perguntas polêmicas sobre sua família e surpreendeu com respostas diretas

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 11h18

Após se despedir de Wanessa Camargo (39), Zilu Camargo (64) abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social nesta quinta-feira, 08, e surpreendeu ao responder a questionamentos polêmicos dos internautas sobre a sua família.

Sem esquecer o passado e resgatando a separação conturbada da empresária com o pai de seus filhos, o cantor Zezé Di Camargo (60), uma pessoa perguntou se ela ainda ama o sertanejo.

Direta, Zilu Camargo respondeu se mostrando cansada na insistência das pessoas em tocar no assunto envolvendo o ex. "Preguiça desse tipo de pergunta! Melhor fingir demência", disparou.

Em outra questão polêmica, ela esclareceu a possível briga entre as filhas, Wanessa Camargo e Camilla Camargo (36), que estavam nos EUA matando a saudade da mãe.

"Dá uma olhadinha em nossos olhares e sorrisos! Nem preciso responder, né? Estávamos sempre juntos! Mas aqui nos EUA não tenho ajudante, nem babá... e estávamos com 2 bebês e 2 crianças! Vivemos intensamente nossos momentos de amor em família", explicou a influenciadora ao exibir um registro com as herdeiras e netos.

Zezé Di Camargo relembra briga de bens com Zilu Camargo

O cantor Zezé Di Camargo abriu o jogo sobre a separação com a ex-mulher e mãe de seus três filhos, Zilu Camargo. Em entrevista para o colunista Leo Dias, o sertanejo falou sobre vários assuntos polêmicos de sua vida, inclusive o fim de casamento e separação de bens com a ex-esposa.

A conversa sobre Zilu Camargo veio quando o artista comentou sobre a separação de sua filha Wanessa Camargo (39) com o empresário Marcus Buaiz.

“Depois de um certo tempo, quando já estava terminando tudo, [ela disse] ‘não, eu acho que não foi justo’ e entrou na Justiça. [Eu, então, apontei:] ‘não, espera aí. Eu tenho todas as provas, tudo assinado’. A separação foi assinada, tudo em comum acordo, com aval da Justiça, homologado pelo juiz, então fica difícil querer mudar o jogo quando está terminando”, declarou.

