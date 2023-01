Zilu Camargo presta emocionante homenagem no aniversário do filho, Igor: "Te amo incondicionalmente"

Igor Camargo completou mais um ano de vida nesta sexta-feira. 27, e ganhou uma linda homenagem de sua mãe, Zilu Camargo, na web

Em seu perfil no Instagram, a empresária compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o herdeiro, e agradeceu por comemorar a data ao lado do rapaz, que está nos Estados Unidos visitando a mãe.

"Tenho muita gratidão por Deus ter me permitido gerar sua vida! E hoje, para celebrar o seu dia, agradeço a Ele por estar pertinho de você, sentindo seu abraço que me aquece e fortalece! Um filho como você é um verdadeiro presente dos céus que merece ser celebrado todos os dias!", começou a socialite.

Por fim, Zilu também deixou seus votos de felicidades para Igor e se declarou. "Parabéns @igor_ci!! Que seu caminhar seja leve, cheio de amor e infinitas alegrias. Tenho certeza que hoje será um dia tão maravilhoso quanto você é para nós!!! Te amo incondicionalmente!!! Feliz Aniversário!", completou.

Confira a homenagem de Zilu Camargo para o filho, Igor:

Cirurgia de emergência

No dia 29 de dezembro do ano passado, Zilu precisou passar por uma cirurgia de emergência. Ela passou o réveillon em repouso para se recuperar da cirurgia para a retirada das próteses de silicone que precisou fazer de última hora.

"Comecei a ter muita dor no peito, já tinha me dado essa dor quando tive Covid que queimava os meus seios. Agora tive uma dor horrorosa. Fiz a tomografia, estavam infeccionadas as minhas próteses, tiveram que tirar correndo", revelou a socialite em entrevista ao site NaTelinha.

