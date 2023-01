Zilu Camargo passou por cirurgia de emergência ao sentir dores fortes

Zilu Camargo precisou ser operada às pressas antes do réveillon e explica o motivo da cirurgia de emergência

A socialite Zilu Camargo (64), que é ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo (60), surpreendeu ao contar que precisou fazer uma cirurgia de emergência no dia 29 de dezembro. Ela passou o réveillon em repouso para se recuperar da cirurgia para a retirada das próteses de silicone que precisou fazer de última hora.

Em conversa com o site NaTelinha, Zilu contou que começou a sentir muitas dores e foi diagnosticada com uma infecção na região das próteses. Assim, os médicos optaram pela cirurgia de emergência. “Comecei a ter muita dor no peito, já tinha me dado essa dor quando tive Covid que queimava os meus seios. Agora tive uma dor horrorosa. Fiz a tomografia, estavam infeccionadas as minhas próteses, tiveram que tirar correndo”, disse ela.

E completou: “Tanto que não tive Ano Novo. Passei o Ano Novo na cama porque tive que fazer uma cirurgia de emergência pela infecção,mas aí aproveitou e retirei as próteses e fiz uma reconstrução das minhas mamas”.

Vale lembrar que Zilu Camargo vive nos Estados Unidos há alguns anos.

Zilu Camargo rebate críticas após foto com filtros

Nesta semana, a socialite Zilu Camargo rebateu as críticas que recebeu após compartilhar uma foto com filtros e edição nas redes sociais. Ela foi alvo de comentários por causa do uso de truques para modificar a imagem e decidiu se defender.

Os seguidores comentaram: "Zilu, seja você. O tempo passa para todos nós", “Envelhecer faz parte pra que tanta vaidade”, “Como você conseguiu ficar mais nova do que a Wanessa?”, "Está linda Zilu, rostinho de 15 anos, voltou no tempo". Então, ela se pronunciou.

"O tempo passa para todos mesmo. Por isso eu sou o que eu quero o tempo todo… e ninguém tem nada com isso! Minha singularidade não pertence a ninguém… e se isso incomoda as pessoas, não é problema meu”, declarou ela.