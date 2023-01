Graciele Lacerda elege conjunto curtinho e deixa pernas torneadas à mostra: "Linda!"

Em clima de romance, Graciele Lacerda curte momento a dois com Zezé Di Camargo

Na última quarta-feira, 25, a influenciadora Graciele Lacerda (42) roubou a cena na web ao surgir com um look pra lá de ousado para curtir um dia de passeio na Disney ao lado do marido, o cantor Zezé Di Camargo (59).

É que na terça-feira, 24, o casal embarcou para a Flórida em uma viagem de férias junto com o filho, Igor Camargo (29), Amabylle Eiroa, namorada de Igor, e a mãe da influencer.

Para isso, a morena apostou em um conjuntinho curtinho,composto por um cropped com um decotão turbinado e shorts preto de couro. Além disso, Graci arrematou o look ao eleger uma camisa branca.

"Nosso primeiro dia de parque!!”, escreveu ela na legenda da publicação, acompanhada pelas hashtags #hollywoodstudios #orlando #disneyworld.

Em um dos cliques, os pombinhos posaram coladinhos trocando muitos beijos no maior clima de romance. Para acompanhar a amada, o sertanejo elegeu uma regata preta e uma calça da mesma cor.

Nos comentários, os fãs babaram muito. “Mulher incrível!", disse uma admiradora. "Que lindos", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "A mais nova princesa da Disney".

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GRACIELE LACERDA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Boa forma

A noiva do cantor Zezé Di Camargo, fez um novo ensaio fotográfico para as redes sociais que deixou os fãs perplexos. Desta vez, Graciele Lacerda surgiu apenas de biquíni pink estiloso enquanto curtia um dia de sol na praia de Malibu, em Miami, nos Estados Unidos.

Com o corpão sarado, ela deixou à mostra suas curvas impecáveis, as pernas torneadas e a barriga reta ao caprichar nas poses no cenário deslumbrante. “Miami Beach”, disse ela na legenda.