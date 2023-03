De micro vestido, Zilu Camargo coloca pernão para jogo e quase mostra demais: ''Mulher linda''

Empresária Zilu Camargo impressionou ao esbanjar corpaço escultural em look curtinho e justo

A empresária Zilu Camargo (64) deu um show de beleza ao compartilhar um novo clique em sua rede social nesta quinta-feira, 09. Aproveitando o clima de tbt no Instagram, a famosa relembrou uma foto tirada quando estava na casa de sua mãe no Brasil, em Goiânia.

No registro, a ex-mulher de Zezé Di Camargo (60) apareceu sentada em uma varanda de forma plena e roubou a cena ao surgir usando um vestido bem curtinho. Com a peça justa e pequena, ela deixou à mostra suas pernas torneadas.

"Nada é mais intenso do que a força de uma mulher que se conhece, se ama, e acima de tudo, que não necessita da aprovação dos outros para mostrar que é dona de si. Bom dia e ótima quinta-feira, meus amores", refletiu aproveitando ainda o Dia da Mulher.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a mãe de Wanessa Camargo (39) de elogios. "Mulher linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Veja a foto de Zilu Camargo de vestidinho:

Zilu Godói divide opiniões na web ao surgir com o visual diferente: "Boneca de cera!"

Recentemente, Zilu Camargo virou assunto na web. É que alguns internautas notaram que a ex-esposa de Zezé Di Camargo está com a aparência bastante diferente.

Em uma série de cliques publicados em sua conta no Instagram, a loira surpreendeu os fãs ao surgir aparecer com a aparência mais jovem.

Nos registros, a empresária aparece xom calça colada, tênis e blusa de manga comprida. "E a oportunidade de fazer seus dias melhores chegou! Aproveite que Deus lhe deu mais uma semana de vida e faça acontecer coisas melhores do que a semana que passou. Busque o completo, busque essa tal felicidade, ela existe e está dentro de você! Boa semana e viva! Viva sua vida com entusiasmo e com muita positividade!", escreveu ela na legenda da publicação, desejando uma boa semana a seus seguidores.

Não demorou para os admiradores comentarem a diferença no visual da famosa."Eita que a Zilu está agora com 15 anos", escreveu um. "Todos conhecemos essa mulher... porquê que apresentar tão diferente", opinou mais um. "No máximo 35 anos! Impecável", disse um terceiro. "Zilu o que você fez mulher?", questionou outro.