Sem Sutiã, Zilu Camargo escandaliza com decote no limite e provoca fãs: "Gatona!"

Zilu Camargo dispensa sutiã e escandaliza com blazer aberto ao revelar tatuagem íntima; veja!

Na tarde desta quarta-feira, 08, Zilu Camargo (64) causou alvoroço nas redes sociais com mais um clique ousadíssimo. Para celebrar o Dia das Mulheres, a ex-esposa de Zezé Di Camargo (60) resolveu fazer uma declaração sobre a data.

Em suas redes sociais, a empresária publicou um vídeo pra lá de sensual e fez uma reflexão sobre o que significa ser mulher. Nas imagens, Zilu dispensou o sutiã e deixou em destaque o decote profundo que revelou a tatuagem íntima que quase nunca ela deixa à mostra.

"Não se nasce mulher. Torna-se! Ser mulher é uma construção. E eu não serei livre, enquanto outra mulher não for, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas! Eu demorei muito pra encontrar a minha voz... e agora que eu tenho, eu não vou ficar calada! Mulher, você é forte... e não deixe ninguém desfazer essa fortaleza maravilhosa que você é!", começou ela.

Na sequência, Zilu concluiu: "Que um homem não te define... Sua casa não te define... Sua carne não te define... VOCÊ É SEU PRÓPRIO LAR! Um brinde à todas nós... mulheres de seus próprios lares!".

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a sensualidade de Zilu. "Como sempre arrasou", disse um internauta. "Exemplo de mulher", comentou outro. Já uma terceira ressaltou: "Maravilhosa!".

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ZILU CAMARGO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Lembrança especial!

Ainda nas últimas semanas, Zilu Camargo entrou no clima de tbt da rede socail e relembrou um momento que desfilou na Imperatriz Leopoldinense. No registro especial, a socialite apareceu com um look prata cheio de brilhos. Com um vestido decotado no limite e botas, Zilu surgiu deslumbrante na folia há sete anos.

"Hoje meu #tbt é de 2016, quando desfilei com a @imperatrizleopoldinenseoficial - grande campeã do carnaval desse ano! Quero parabenizar toda comunidade de Ramos, todos seus integrantes, diretoria, o carnavalesco @_leandrovieirarj e a presidente @catiadrumond pelo desfile impecável que os levaram ao título merecidamente! Tenho muita gratidão pela @imperatrizleopoldinenseoficial por ter me proporcionado momentos inesquecíveis na Marquês de Sapucaí em 2016!!! Parabéns pelo título de grande campeã do Carnaval!", disse ela.