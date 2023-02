Com decote no limite, Zilu Camargo surge plena curtindo Carnaval: ''Deusa''

Em dia de tbt, Zilu Camargo relembrou momento no Carnaval desfilando com a Imperatriz Leopoldinense e celebrou vitória da escola

Fora do Brasil há um tempo, Zilu Camargo (64) não pode curtir o Carnaval como já aproveitou em outros anos. Nesta quinta-feira, 23, a empresária entrou no clima de tbt da rede socail e relembrou um momento que desfilou com a campeã do Rio de Janeiro, a Imperatriz Leopoldinense.

No registro especial, a socialite apareceu com um look prata cheio de brilhos. Com um vestido decotado no limite e botas, Zilu surgiu deslumbrante na folia há sete anos.

"Hoje meu #tbt é de 2016, quando desfilei com a @imperatrizleopoldinenseoficial - grande campeã do carnaval desse ano! Quero parabenizar toda comunidade de Ramos, todos seus integrantes, diretoria, o carnavalesco @_leandrovieirarj e a presidente @catiadrumond pelo desfile impecável que os levaram ao título merecidamente! Tenho muita gratidão pela @imperatrizleopoldinenseoficial por ter me proporcionado momentos inesquecíveis na Marquês de Sapucaí em 2016!!! Parabéns pelo título de grande campeã do Carnaval!", disse ela.

"Parabenizo também a @unidosdoviradouro pelo vice campeonato e pelo belíssimo trabalho do presidente @marcelinhocalil, e a terceira colocada @vilaisabel.oficial, que sempre nos emociona com seu presidente de honra @martinhodavilaoficial! Parabéns a todos envolvidos! Parabéns às escolas! Parabéns ao carnaval carioca!", falou a famosa

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o registro especial da mãe de Wanessa Camargo (39). "Deusa maravilhosa", admiraram os fãs. "Belíssima, deveria ir sempre", escreveram outros.

Veja a foto de Zilu Camargo no Carnaval:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo mostra momentos com o filho e a nora nos EUA

A empresária Zilu Camargo (64) está curtindo a presença do filho, Igor Camargo, em Orlando, nos EUA, para curtir vários passeios nos parques e restaurantes do local. Recentemente, ela mostrou um resumo do dia que tiveram na Disney e encantou.

Ao lado do herdeiro, da namorada dele, Amabylle Eiroa, da sogra dele, Lu, e de seu amado, Antônio Casagrande, a famosa surgiu radiante aproveitando os momentos em família.