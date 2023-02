Zilu Camargo mostra momentos raros com o filho e família da nora: ''Meus amores''

Morando nos EUA, Zilu Camargo aproveitou a visita do herdeiro e da nora para curtir parques

A empresária Zilu Camargo (64) está curtindo a presença do filho, Igor Camargo, em Orlando, nos EUA, para curtir vários passeios nos parques e restaurantes do local. Neste segunda-feira, 06, ela mostrou um resumo do dia que tiveram na Disney e encantou.

Ao lado do herdeiro, da namorada dele, Amabylle Eiroa, da sogra dele, Lu, e de seu amado, Antônio Casagrande, a famosa surgiu radiante aproveitando os momentos em família.

"If you can dream it, you can do it!" (Walt Disney) - Curtindo o @officialepcotcenter com meus amores", disse Zilu Camargo sobre sonhar e realizar o que se deseja.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os cliques da empresária com seus amados. "Família linda", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Zilu Camargo compartilhou um clique com Igor e Amabylle curtindo mais um momento nos EUA.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo passou por cirurgia de emergência ao sentir dores fortes

A socialite Zilu Camargo, que é ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo (60), surpreendeu ao contar que precisou fazer uma cirurgia de emergência no dia 29 de dezembro. Ela passou o réveillon em repouso para se recuperar da cirurgia para a retirada das próteses de silicone que precisou fazer de última hora.

Em conversa com o site NaTelinha, Zilu contou que começou a sentir muitas dores e foi diagnosticada com uma infecção na região das próteses. Assim, os médicos optaram pela cirurgia de emergência. “Comecei a ter muita dor no peito, já tinha me dado essa dor quando tive Covid que queimava os meus seios. Agora tive uma dor horrorosa. Fiz a tomografia, estavam infeccionadas as minhas próteses, tiveram que tirar correndo”, disse ela.

E completou: “Tanto que não tive Ano Novo. Passei o Ano Novo na cama porque tive que fazer uma cirurgia de emergência pela infecção,mas aí aproveitou e retirei as próteses e fiz uma reconstrução das minhas mamas”.