Zilu Camargo encanta ao mostrar visita do filho e da nora: ''Pertinho de mim''

De férias, filho de Zilu Camargo viajou para os EUA e visitou a empresária na companhia da namorada

A empresária Zilu Camargo (64) está bem contente com a presença do filho, Igor Camargo, nos EUA. Nas últimas semanas, o herdeiro dela com o cantor Zezé Di Camargo (60) viajou para o país para curtir com a família os parques de Orlando e aproveitou para visitar a mãe.

Nesta quinta-feira, 02, inclusive Zilu Camargo fez questão de relembrar um clique que tirou com o filho e com a namorada dele, a arquiteta Amabylle Eiroa.

"Vale fazer #tbt de anteontem, só pela alegria de ter meu filho @igor_ci e minha nora @amabylle_eiroa pertinho de mim! Agradecer por nossas vidas, é a graça que Deus nos concede a cada novo dia... por isso, agradeço por ter os meus aqui comigo! Feliz e abençoada quinta-feira para todos!", escreveu a famosa muito grata.

Veja a foto de Zilu Camargo com o filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo responde se está 'de mal' de Wanessa Camargo

A empresária Zilu Camargo revelou se está falando normalmente com a filha, a cantora Wanessa Camargo (39). Recentemente, ela foi questionada por internauta sobre o assunto e esclareceu a situação com a herdeira.

Ao abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social, a ex-esposa de Zezé Di Camargo recebeu o seguinte questionamento: "Você tá de mal com a Wanessa?", mandaram para a famosa.

Esclarecendo o boato, Zilu Camargo logo explicou como está sua relação com a herdeira. "Jamais ficaria ou fiquei 'de mal' dos meus filhos", declarou.