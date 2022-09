Virginia Fonseca dá show de beleza em novas fotos do ensaio gestante: ''Uau''

A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou fotos inéditas do ensaio gestante de Maria Flor e arrancou elogios dos fãs

Virginia Fonseca (23) tem arrancado elogios dos seguidores com a divulgação das fotos do ensaio gestante da filha, Maria Flor. Nesta quarta-feira, 21, a influenciadora abriu um novo álbum e surpreendeu.

Na Fazenda Talismã, a famosa surgiu em meio à natureza com apenas um molde dourado da sua barriga. Com o cabelo preso, ela esbanjou beleza e impressionou os fãs.

"Está chegando seu mês Florzinha, não vejo a hora de te ter em meus braços, peço a Deus todos os dias para que você venha com muita saúde, pois amor tem de sobra", declarou ela, que pode dar á luz a segunda filha em outubro.

O marido, Zé Felipe (24), não perdeu tempo e babou pela esposa. "Pq* linda demaisssss", "Eu amo vcs demaissss", comentou ele.

Os admiradores não ficaram de fora e lotaram os comentários. "Perfeição", "Tão lindas", "Nem sei quais adjetivos usar", "Não existe mais linda!", dispararam eles.

