Virginia Fonseca surge deslumbre ao exibir barrigão grávida: "Esperando ansiosamente por você"

Com 33 semanas de gestação, Virginia Fonseca realizou um ensaio fotográfico deslumbrante e exibiu o barrigão nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 20h41

Virginia Fonseca (23) arrancou elogios dos seguidores ao compartilhar algumas fotos de seu ensaio fotográfico nesta segunda-feira, 19.

Nas fotos feita na Fazenda Talismã, a influenciadora digital, que está à espera de sua segunda filha, Maria Flor, surgiu fazendo topless enquanto fazia algumas poses deslumbrantes.

A mulher do cantor Zé Felipe(24) publicou três imagens: na primeira ela está em pé em uma flor cobrindo os seios com os cabelos e exibindo o barrigão de grávida. Já na segunda, a influencer aparece de joelhos e cobre os seios com os braços. No terceiro clique, Virginia está deitada de lado.

Ao publicar o ensaio em seu perfil no Instagram, ela confessou que está ansiosa para a chegada da herdeira. "Esperando ansiosamente por você, minha flor", declarou Virginia na legenda, que também é mãe de Maria Alice (1).

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da influenciadora digital. "Nossa, que linda", disse uma seguidora. "Que maravilhosa", escreveu outra. "Perfeita", afirmou uma internauta. "Que perfeição", falou uma fã.

Confira as fotos do ensaio fotográfico de Virginia Fonseca:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

