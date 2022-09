Grávida, Virginia Fonseca dispensa parte da roupa em foto com a filha mais velha

Virginia Fonseca aparece com a filha mais velha no colo em nova foto do seu ensaio de gestante

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 21h29

Nesta terça-feira, 20, a empresária e influenciadora Virginia Fonseca (23) encantou a internet com uma nova foto em suas redes sociais. No clique, podemos ver a mamãe apenas com parte debaixo do biquíni, segurando Maria Alice junto ao seu corpo. As duas aparecem em cima de uma flor no meio da água, em homenagem à nova herdeira, Maria Flor, que está perto de nascer.

Na legenda, Virginia escreveu: “Nunca imaginei um amor tão grande assim, minhas princesas, minha vida, minhas Maria’s. Maria Alice e Maria Flor”. A foto deixou todos seus seguidores babando na beleza de mãe e filha.

Nos comentários foi lotada de elogios, emojis apaixonados e cheios de corações. Poliana, sogra da influenciadora, colocou: “Minhas também”. Enquanto Zé Felipe, seu marido, escreveu: “Eu amo vocês cada dia mais”.

Veja a publicação de Virginia com Maria Alice em homenagem à Maria Flor:

Virginia Fonseca exibe o barrigão em novas fotos com Zé Felipe

Virginia Fonseca mostrou mais uma parte do seu ensaio fotográfico de gestante que fez recentemente. A influenciadora apareceu com o marido, o cantor Zé Felipe, e deixou o barrigão à mostra.

Os dois estavam em um clima de romance, se declarando na legenda. "E olha nós aqui de novo, em mais um ensaio de gestante, só que agora da nossa segunda filha, a Maria Flor!!!! Obrigada por essa família linda que estamos construindo, obrigada por ser o melhor marido, pai e pessoa que eu já conheci!! Zé Felipe é calmaria, é amor, é alegria, é coração… Cada dia que passa me apaixono mais por você, pelo seu jeito, pelo seu cuidado, OBRIGADA por ter me dado nossas princesas e obrigada por nos colocar sempre em primeiro lugar, quero viver pra sempre ao seu lado. Que Deus continue abençoando nossa união, nossa família e nossos projetos!!! E Florzinha, venha com MUITA saúde, seus papais já estão a todo vapor esperando por você meu amor", disse.