Bebê / Que amor!

Grávida, Virginia Fonseca exibe o barrigão em novas fotos com Zé Felipe

Virginia Fonseca exibe as fotos do seu ensaio de gestante ao lado do marido, Zé Felipe: 'Cada dia que passa me apaixono mais por você'

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 13h23

Zé Felipe e Virginia Fonseca no ensaio da segunda gestação - Foto: Reprodução / Instagram; @rafamanson