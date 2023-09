Virginia Fonseca causa ao postar foto tomando sol: ''Um corpo é um corpo''

Na fazenda de Leonardo, Virginia Fonseca causa ao renovar o bronzeado ostentando curvas esculturais

A influenciadora Virginia Fonseca causou ao mostrar um novo clique curtindo o dia de sol na fazenda do sogro, o cantor Leonardo. Nesta quarta-feira, 20, a empresária milionária colocou o biquíni e roubou a cena com sua beleza no local.

Deitada em uma espreguiçadeira, a esposa do cantor Zé Felipe surgiu renovando o bronzeado com um modelo de roupa estampado. Cheia de estilo, a famosa ostentou suas curvas mega esculturais e mais uma vez chocou com sua barriga sarada.

Mãe de Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca exibiu seu abdômen negativo e bem desenhado. "Quartouuu! Isso aqui tá bom deeemaisss", contou ela sobre a folga que está curtindo na fazenda Talismã ao lado de amigos e familiares.

Nos comentários, a artista foi coberta de elogios, inclusive famosos. "Wow", exclamou a atriz Marina Ruy Barbosa. "Um corpo é um corpo", admiraram os internautas. "Maravilhosa", disseram outros perplexos.

Ainda nos últimos, Virginia Fonseca causou ao aparecer com um vestido amarelo transparente na festa de sua empresa que tinha como dress code a cor rosa. Após o look polêmico, ela apostou em um casual inusitado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca gera polêmica em vídeo com stylist

No vídeo que viralizou, Virginia reclama de todas as peças eleitas pelo estilista: "Gente, que coisa ridícula. Gente, na moral… não gosto. Olha, não me sinto. Vocês devem estar zoando com a minha cara", ela dispara ao lado dos profissionais, que participam dos bastidores de uma produção da influenciadora.

Vale lembrar que Virginia Fonseca ficou famosa ainda na adolescência, quando mostrava a sua rotina no interior de Minas Gerais em seu canal no YouTube. Atualmente, a famosa, que é natural dos Estados Unidos, mora em Goiás com o marido e as duas filhas, e faz sucesso como influenciadora e empresária do ramo de beleza.