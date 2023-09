Acertou? Virginia Fonseca aposta em vestido amarelo transparente em festa rosa

Na festa de sua empresa, Virginia Fonseca aposta em look amarelo com transparência e rouba a cena entre todos vestidos de rosa

A empresária Virginia Fonseca comemorou nesta quinta-feira, 14, o segundo ano de sua empresa com Samara Pink com uma festa toda em rosa, em São Paulo. Com dress code para todos os convidados de rosa, inclusive sua sócia usou a cor, a esposa de Zé Felipe se destacou ao surgir de amarelo e dividiu opiniões com sua escolha.

Em sua rede social, a nora do cantor Leonardo compartilhou cliques toda produzida para o grande evento e impressionou ao surgir com um vestido arrasador de cor amarela. Com fenda e transparência, Virginia Fonseca roubou a cena ao deixar até a calcinha preta em evidência.

Ao que tudo indica, a loira quis se inspirar em um lançamento com mel. "Partiu comemorar 2 anos. Toda honra e glória de Deus! Muito grata por absolutamente tudo e todos que fizeram o sonho se tornar realidade! Bora comemorar, pois merecemos e muito e ÓBVIO que usando meu novo queridinho", disse ela.

Nos comentários, a influenciadora dividiu opiniões com o look. "Essa calcinha preta matou", não aprovaram a transparência. "Perfeita", elogiou Sama Pink a sócia. "Deusa", enalteceram outros. "Cadê a roupa rosa?", questionaram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca e Zé Felipe causam no Altas Horas

Além das dancinhas de Virginia Fonseca, outros momentos dela no Altas Horas foram comentados. Comparações foram feitas quando ela falou sobre usar a internet para faturar e o ex-BB B Gil do Vigor disse sobre criar um canal no YouTube para ajudar estudantes.

A atriz Sheron Menezzes também deu o que falar ao sem querer "alfinetar" o casal e a nova geração de dancinhas no TikTok. A protagonista de Vai Na Fé deixou escapar uma comparação com o É o Tchan.

Veja os momentos que deram o que falar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

o Dodô vendo a Virgínia e o Zé Felipe 😂 #AltasHoraspic.twitter.com/YZK1t24lWg — Izabela | #RensgaHits 🎵 (@__iza1) August 27, 2023