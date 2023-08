Participação de Virginia e Zé Felipe no Altas Horas dá o que falar: ''Intérprete de libras''

Internautas comentam aparição de Virginia e Zé Felipe no Altas Horas; veja a repercussão

A participação de Virginia Fonseca e Zé Felipe no Altas Horas deste sábado, 26, repercutiu nas redes sociais. Afinal, o casal que vive conectado e trabalha com a internet ao aparecer na TV gerou comentários dos telespectadores sobre algumas situações ocorridas no palco de Serginho Groisman.

Mais uma vez foi falada a presença da influenciadora ao lado do cantor enquanto ele se apresentava no palco. A nora de Leonardo então fez suas dancinhas e dividiu opiniões. "A Virginia parece uma intérprete de libras enquanto o Zé Felipe canta", brincaram.

Outras pessoas saíram em defesa da empresária. "Eu já vejo ela como uma parceira, incentivadora e companheira, fluindo juntos, E MILIONÁRIOS", ressaltaram. "Mulher dele, e também é famosa! Qual o problema? Bando de recalcados", escreveram.

Além das dancinhas de Virginia Fonseca, outros momentos foram comentados. Comparações foram feitas quando ela falou sobre usar a internet para faturar e o ex-BB B Gil do Vigor disse sobre criar um canal no YouTube para ajudar estudantes.

Veja os momentos que deram o que falar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

o Dodô vendo a Virgínia e o Zé Felipe 😂 #AltasHoraspic.twitter.com/YZK1t24lWg — Izabela | #RensgaHits 🎵 (@__iza1) August 27, 2023

A Virginia parece uma intérprete de libras enquanto o Zé Felipe canta KKKKKKKK #AltasHoras



pic.twitter.com/0JzVt185tL — Wallyson Novaes 🪸 (@wallysonnovaes) August 27, 2023

Virginia Fonseca gera polêmica em vídeo com stylist

No vídeo que viralizou, Virginia reclama de todas as peças eleitas pelo estilista: "Gente, que coisa ridícula. Gente, na moral… não gosto. Olha, não me sinto. Vocês devem estar zoando com a minha cara", ela dispara ao lado dos profissionais, que participam dos bastidores de uma produção da influenciadora.

Vale lembrar que Virginia Fonseca ficou famosa ainda na adolescência, quando mostrava a sua rotina no interior de Minas Gerais em seu canal no YouTube. Atualmente, a famosa, que é natural dos Estados Unidos, mora em Goiás com o marido e as duas filhas, e faz sucesso como influenciadora e empresária do ramo de beleza.