Virginia e Gil do Vigor dividem opiniões com propostas na internet: ''Qual o problema?''

No Altas Horas, Virginia e Gil do Vigor falaram sobre planos na internet e web não perdoou comparando propostas

A participação de Virginia Fonseca e Zé Felipe no Altas Horas neste sábado, 26, gerou bastante comentário na web. Um dos momentos foi quando a influenciadora digital, que fatura milhões com suas lives, falou sobre seus planos futuros na rede social e o ex-BBB Gil do Vigor também compartilhou o que cogita fazer na internet.

Enquanto a esposa do filho do cantor Leonardo comentou sobre fazer lives para ganhar mais dinheiro, o economista revelou que está montando um canal no YouTube para ajudar estudantes a aprenderem Matemática para o ENEM.

As propostas foram comparadas e dividiram opiniões na internet. "Que ótimo essa atitude do Gil. Ok! Agora qual o problema dela que é empresária fazer uma live para vender?", questionaram. "Diferença clara entre futilidade e utilidade", escreveram. "Difícil exaltar uma pessoa sem desmerecer outra, né?", falaram.

Além disso, Virginia Fonseca e Zé Felipe deram o que falar ao se apresentarem no palco do Altas Horas com suas dancinhas. A atriz Sheron Menezzes deixou escapara uma "alfinetada", relembrando a época em que as pessoas dançavam É o Tchan.

Nova mansão de Gil do Vigor

No domingo, 20, Gil do Vigor encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram um tour por sua luxuosa mansão. O ex-BBB mostrou com detalhes todos os cômodos de sua nova casa.

O vídeo começou com o economista exibindo um pouco da sala, com uma luxuosa cristaleira com taças e outros artigos. A cozinha da casa é integrada à sala, e no clipe, era lá que a mãe de Gil, Jaciara Santana aparecia.

O semifinalista do BBB 21 ainda mostrou a piscina na área externa do imóvel e prosseguiu para os quartos. O quarto onde Gil está instalado, além de uma cama de casal e uma televisão, ainda tem um frigobar. “Ganhei essa geladeirinha no Big Brother”, detalhou.