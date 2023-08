Sheron Menezzes deixa escapar alfinetada para Virginia e Zé Felipe: ''Sabe dançar?''

No palco do Altas Horas, Sheron Menezzes comenta sobre nova geração não saber dançar como na época de É o Tchan

A participação de Virginia Fonseca e Zé Felipe no Altas Horas deste sábado, 26, teve vários momentos comentados na internet e um deles foi envolvendo a atriz Sheron Menezzes, que deixou escapar uma "alfinetada" para a nova geração de dancinhas do TikTok.

Após a apresentação do casal no palco de Serginho Groisman, a apresentadora Patrícia Poeta comentou sobre memorizar coreografias e a protagonista da última novela das sete, Vai Na Fé, também opinou sobre o assunto. Foi então que Sheron deixou escapar a "cutucada" relembrando a época do É o Tchan .

"Mas bota pra dançar o Tchan pra essa galera jovem, não dança, não dança o Tchan como a gente dançava", brincou a atriz, que teve sua primeira protagonista em Vai Na Fé, a cantora Sol.

Além da global, os internautas também opinaram mais uma vez sobre a dancinha da influenciadora digital com o filho do cantor Leonardo. A presença de Virginia Fonseca no palco com Zé Felipe dividiu opiniões."A Virginia parece uma intérprete de libras enquanto o Zé Felipe canta", brincaram. Outras pessoas saíram em defesa deles. "Eu já vejo ela como uma parceira, incentivadora e companheira, fluindo juntos, E MILIONÁRIOS", ressaltaram.

Veja o momento:

Ele cresceu! Filho de Sheron Menezzes rouba a cena em fotos

A atriz Sheron Menezzes explodiu o fofurômetro ao mostrar um novo ensaio fotográfico com seu filho, Benjamin, de 6 anos, fruto do casamento com Saulo Bernard. Nas novas imagens, mãe e filho apareceram sorridentes enquanto posavam em uma sala de estar.

O menino mostrou o quanto já cresceu e que é a cara da mamãe coruja. "Porque ontem tava vivendo um domingo de amor e chamego… carrossel de fofura pra vocês!", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Sheron e Saulo estão juntos há mais de 10 anos e se casaram em abril de 2022 em uma cerimônia na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Atualmente, a atriz está de férias da TV desde que terminou de gravar a novela Vai na Fé, da Globo. Assim que acabou a trama, ela foi viajar na companhia de suas amigas da novela. Ela embarcou para o Caribe com Clara Moneke, Carla Cristina Cardoso e Leticia Salles.