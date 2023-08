Qual é o destino das férias das atrizes de Vai na Fé? 4 atrizes viajam juntas após fim das gravações

Sheron Menezzes, Carla Cristina Cardoso, Clara Moneke e Leticia Salles viajam juntas para celebrar o fim das gravações de Vai na Fé. Saiba onde elas estão!

O clima é de férias e diversão para o elenco da novela Vai na Fé, da Globo, já que as gravações terminaram há alguns dias. Inclusive, as atrizes Sheron Menezzes, Carla Cristina Cardoso, Clara Moneke e Leticia Salles viajaram juntas para celebrar o sucesso na TV. As quatro escolheram um destino turístico de luxo para as férias!

As quatro atrizes estão em Curaçao, no Caribe, para curtirem as férias . Elas chegaram no local há pouco tempo e já estão aproveitando as lindas praias paradisíacas da região.

Nos stories do Instagram, elas mostraram fotos e vídeos dos seus looks para renovar o bronzeado ao ar livre e também as interações entre elas no quarto do hotel que estão dividindo.

Vale lembrar que a novela Vai na Fé ficará no ar até 11 de agosto, mas o elenco já encerrou as gravações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes mostrou fotos com o filho antes de viajar

No final de semana, a atriz Sheron Menezzes explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar um novo ensaio fotográfico com seu filho, Benjamin, de 6 anos, fruto do casamento com Saulo Bernard. Nas novas imagens, mãe e filho apareceram sorridentes enquanto posavam em uma sala de estar.

O menino mostrou o quanto já cresceu e que é a cara da mamãe coruja. "Porque ontem tava vivendo um domingo de amor e chamego… carrossel de fofura pra vocês!", disse ela na legenda.

Tanto que os fãs elogiaram os dois nos comentários do Instagram. “Tão perfeitinhos”, disse um seguidor. “Seu filho é a sua cara”, declarou outro. “Seu filho tem seu sorriso lindo”, escreveu mais um. “Como o passarinho cresceu”, declarou mais um fã, citando o apelido que a atriz deu para o filho ainda na gestação.

Vale lembrar que Sheron e Saulo estão juntos há mais de 10 anos e se casaram em abril de 2022 em uma cerimônia na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.