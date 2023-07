Ele cresceu! Filho de Sheron Menezzes rouba a cena em novas fotos com a mãe

De férias após gravar Vai na Fé, Sheron Menezzes faz novo ensaio fotográfico com o filho e o menino rouba a cena

A atriz Sheron Menezzes explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar um novo ensaio fotográfico com seu filho, Benjamin, de 6 anos, fruto do casamento com Saulo Bernard. Nas novas imagens, mãe e filho apareceram sorridentes enquanto posavam em uma sala de estar.

O menino mostrou o quanto já cresceu e que é a cara da mamãe coruja. "Porque ontem tava vivendo um domingo de amor e chamego… carrossel de fofura pra vocês!", disse ela na legenda.

Tanto que os fãs elogiaram os dois nos comentários do Instagram. “Tão perfeitinhos”, disse um seguidor. “Seu filho é a sua cara”, declarou outro. “Seu filho tem seu sorriso lindo”, escreveu mais um. “Como o passarinho cresceu”, declarou mais um fã, citando o apelido que a atriz deu para o filho ainda na gestação.

Vale lembrar que Sheron e Saulo estão juntos há mais de 10 anos e se casaram em abril de 2022 em uma cerimônia na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro.

Atualmente, Sheron está de férias da TV desde que terminou de gravar a novela Vai na Fé, da Globo. A trama ainda ficará no ar até 11 de agosto, mas o elenco já encerrou as gravações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes se emociona ao falar sobre viver uma protagonista na TV

Recentemente, Sheron Menezzes esteve no programa Domingão com Huck, da Globo, e celebrou a sua conquista na carreira ao viver uma protagonista na novela Vai na Fé."A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.

"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.



Por fim, ela refletiu: "Eu não esperei por esse lugar, Luciano, eu batalhei demais para estar nesse lugar. Eu dei tudo de mim. Estou muito feliz por estar aqui e mostrar para vocês tudo o que construí aqui dentro, com muita gratidão e verdade dentro de mim. Obrigada, Luciano, por isso".