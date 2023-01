Atriz de Vai Na Fé sonhava em ser professora antes de carreira nas novelas; saiba quem

Antes de ser atriz, Sheron Menezzes ainda quis ser psicóloga; artista é protagonista da trama de Vai Na Fé

Sheron Menezzes (39) tem uma extensa carreira nas novelas da rede Globo e, a partir dessa segunda-feira, 16, se torna protagonista de mais um folhetim da emissora. No elenco de Vai Na Fé, nova novela das 19h, ela tem certeza que está na profissão certa, porém, nem sempre foi assim. Antes, a artista sonhava em ser professora.

A revelação aconteceu durante uma entrevista ao programa Altas Horas, comandado por Serginho Groismann. Na ocasião, uma integrante da plateia foi escolhida para fazer uma pergunta à artista e quis saber se ela sempre soube que queria ser atriz.

"Não. Quando eu era pequena, eu queria ser professora, eu achava bonito a arte de ensinar", começou ela. "Depois, eu queria ser psicóloga porque eu sempre tive muita curiosidade pelas pessoas e como que funciona o cérebro, o pensamento, o que te faz fazer alguma coisa."

Ela disse que depois disso, por causa do trabalho como modelo, entrou no mundo da atuação. "Acabei fazendo o curso de interpretação porque comecei a trabalhar como modelo e fazer comerciais com texto, aí você acaba fazendo coisas melhores, ganha mais... E aí me apaixonei e já era."

Em Vai Na Fé, Menezzes irá interpretar Sol, a protagonista da trama. Ela mora em Piedade, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, junto de sua mãe, marido e filhas. A personagem é uma mulher guerreira que concilia o trabalho, vendendo quentinhas fora de casa, com os afazeres domésticos, e, aos domingos costuma ir a igreja, local em que conheceu seu marido.

A nova trama das 19h estreia nesta segunda-feira, 16, e substitui Cara e Coragem, que exibiu seus últimos capítulos na semana passada. A história foi escrita por Rosane Svartman e irá misturar funk, religião evangélica, miticismo e o mundo jovem em seus capítulos.

Menezzes, por sua vez, tem uma longa lista de produções na emissora. Ela esteve em Bom Sucesso (2019-2020), Novo Mundo (2017), Babilônia (2015) e Caras e Bocas (2009-2010). Além disso, ela também fez séries como Maldivas (Netflix, 2022) e Liberdade, Liberdade (2016).