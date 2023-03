Sheron Menezzes se emociona com homenagem: "Batalhei demais para estar nesse lugar"

Sheron Menezzes assistiu a um vídeo sobre Sol, sua protagonista na novela 'Vai na Fé', e se emocionou

Sheron Menezzes (39) foi homenageada pelo papel de Sol, na novela 'Vai na Fé', sua primeira protagonista nas novelas em seus 20 anos de carreira.



A homenagem aconteceu durante o programa 'Domingão com Huck', da Rede Globo, com a exibição de um vídeo sobre a personagem.

Enquanto participava da atração, Sheron disse: "A Sol, para mim, é fora da curva. Ela me coloca em um lugar dentro de mim, que eu não tinha tempo de visitar", começou a atriz.



"Sempre fui uma mulher de muitas fés e a Sol faz com que eu exale a bondade que tem em mim e nas pessoas. E, viver a Sol, que é uma mulher guerreira, que sai de casa, sustenta a família (...) Eu sempre fiz isso e, todas nós, todas as mulheres brasileiras, que 'tocam' uma casa, a gente faz isso, mas consegue vê-la de forma muito humana. Não é caricato, porque eu vejo minha mãe, minha avó, todas as mulheres na Sol", se emocionou.



Após a homenagem, a também atriz, Taís Araújo (44), mandou um recado especial para a amiga e colega de profissão.



"Esse lugar que você está ocupando hoje deveria estar ocupando há muito tempo. Hoje, digo de boca cheia que a Sheron não é só protagonista de uma novela, mas é protagonista de uma novela de sucesso, que está arrebentando. E isso tem um valor gigantesco", ressaltou.



"Eu não esperei por esse lugar, Luciano, eu batalhei demais para estar nesse lugar. Eu dei tudo de mim. Estou muito feliz por estar aqui e mostrar para vocês tudo o que construí aqui dentro, com muita gratidão e verdade dentro de mim. Obrigada, Luciano, por isso", Sheron agradeceu.





Sheron Menezzes celebrou o sucesso da personagem, que chama atenção por ser cantora evangélica. Em entrevista à CARAS Brasil, a global comentou que a interpretar a personagem tem sido um desafio.



Novidade em sua carreira, Sheron Menezzes precisou fazer aulas para soltar sua voz na produção. "Confesso que ficava mais nervosa no início, era bem complicado. Mas acho que assim como o nosso corpo é treino, a corda vocal, o canto, ele também é treino", contou ela.