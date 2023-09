Virginia Fonseca curte o dia com Zé Felipe e as filhas: "Maior amor do mundo"

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou os seguidores ao surgir com Zé Felipe e as duas filhas, Maria Alice e Maria Flor

A influenciadora Virginia Fonseca, de 24 anos, encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 19, ao compartilhar um clique curtindo o dia ensolarado ao lado da sua família.

Na foto postada no feed do Instagram, a nora de Poliana Rocha e do cantor Leonardo surge toda sorridente na companhia do marido, o cantor Zé Felipe, e das filhas do casal, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de 10 meses.

Ao compartilhar o registro, Virginia se derreteu pelas meninas e se declarou para a família. Parece que foi ontem que nossas totocas tava na minha barriga. Que Deus abençoe nossa família sempre. Maior amor do mundo", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Família linda!", disse a atriz Marina Ruy Barbosa. "A felicidade da Florzinha", escreveu uma seguidora. "Família linda, que Deus abençoe vocês sempre e proteja de todo mal", falou uma fã. "Amores da minha vida", declarou Zé Felipe.

Virginia celebra conquista nas redes sociais

No último domingo, 17, Virginia Fonseca celebrou em suas redes sociais uma grande conquista. A influenciadora atingiu a marca de 44 milhões de seguidores em seu Instagram. Para celebrar a novidade, a esposa do cantor Zé Felipe gravou um vídeo especial para seus seguidores.

O clipe mostrava a mãe de Maria Alice e Maria Flor caminhando com uma lata de tinta vermelha e um pincel. Em frente a um muro amarelo, a influenciadora pintou o número 44 no muro. "44 MILHÕES! Não sei o que falar, gente! Acho que tudo que eu falar vai parecer clichê, mas só Deus sabe o quanto vocês são importantes para mim, peço a Ele todos os dias pela vida de vocês e agradeço por tudo que eu vivo! Nossa família só cresce e eu sou muito feliz por isso, muito muito obrigada. 2023 é nosso", escreveu a famosa.