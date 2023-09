Após vestido amarelo, Virginia Fonseca surpreende com look casual inusitado

Em festa de sua empresa, Virginia Fonseca surpreende ao colocar faixa na cabeça, tênis e minissaia personalizada; veja

A influenciadora Virginia Fonseca comemorou dois anos de sua empresa nesta quinta-feira, 14, com uma festança em São Paulo. Com vários convidados famosos, a esposa de Zé Felipe curtiu a noite e até trocou de roupa para se jogar no show de Luan Santana.

Após o vestido amarelo com transparência, que deu o que falar na web, a empresária milionária colocou um look bem casual e confortável para dançar. A nora de Leonardo então surpreendeu ao eleger um cropped branco, saia rosa personalizada com brinquedinhos, meias, tênis e uma faixa branca na cabeça.

Com as peças curtinhas, Virginia Fonseca fez poses para os cliques e esbanjou beleza com seu estilo autêntico. A mãe de Maria Alice e Maria Flor deixou à mostra sua barriga mega seca.

Para o início do evento, ela apostou em um vestido amarelo nada discreto. A escolha dividiu opiniões dos internautas por deixar a calcinha preta da loira em evidência e por ela ser a única convidada usando a cor. Afinal, a festa tinha dress code rosa e até a sócia da famosa, Samara Pink, foi de rosa.

Veja o segundo de Virginia Fonseca:

Fotos: Eduardo Martins / Agnews

Virginia Fonseca gera polêmica em vídeo com stylist

No vídeo que viralizou, Virginia reclama de todas as peças eleitas pelo estilista: "Gente, que coisa ridícula. Gente, na moral… não gosto. Olha, não me sinto. Vocês devem estar zoando com a minha cara", ela dispara ao lado dos profissionais, que participam dos bastidores de uma produção da influenciadora.

Vale lembrar que Virginia Fonseca ficou famosa ainda na adolescência, quando mostrava a sua rotina no interior de Minas Gerais em seu canal no YouTube. Atualmente, a famosa, que é natural dos Estados Unidos, mora em Goiás com o marido e as duas filhas, e faz sucesso como influenciadora e empresária do ramo de beleza.