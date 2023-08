"Coisa ridícula": vídeo expõe Virgínia Fonseca e mostra a verdade nos bastidores

Vídeo expõe Virgínia Fonseca e mostra a verdade nos bastidores; gravação viralizou nas redes sociais

Um vídeo da influenciadora Virgínia Fonseca está gerando muita repercussão nas redes sociais. É que ela surge muito incomodada e reclamando do caimento das peças em seu corpo enquanto experimentava looks para um ensaio.

Ao provar as peças separadas por um stylist, ela faz duras reclamações. "Gente, que coisa ridícula. Gente, na moral… não gosto. Olha, não me sinto. Vocês devem estar zoando com a minha cara", declara ela na frente do espelho ao lado dos profissionais.

A influenciadora segue criticando as peças e confessa que está com problemas de autoestima. "Vocês estão me deixando baixo astral, olha o que vocês estão colocando em mim. Estou me sentindo com uma autoestima baixíssima", confessa ela.

O vídeo de Virgínia Fonseca viralizou nas redes sociais, já que mostrou a verdade por trás das câmeras. "Os funcionários com cara de nojo porque não aguentam mais essa loira de água oxigenada", comentou um. "Gente, todo mundo tem dias ruins", declarou outro. "Então o amor próprio é só fachada?", questionou outro.

Veja o vídeo:

🚨FAMOSOS: O momento em que a Virgínia experimenta roupas do stylist está viralizando pois ela não gostou de nenhum look, inclusive disse que estava com a autoestima baixa. pic.twitter.com/Hixm7JYAB1 — CHOQUEI (@choquei) August 22, 2023

Virginia muda planos após perrengue em nova mansão: “Morar na fazenda”

A influenciadora digital Virginia Fonseca está construindo uma casa dos sonhos ao lado do marido, Zé Felipe. Mas nem tudo saiu como o esperado, já que a obra está atrasada e o contrato de aluguel da casa dos artistas está prestes a vencer. Em seu canal do Youtube, a loira contou mais detalhes do perrengue e revelou o novo plano da família.

“Não [vou mudar], queria muito mudar, estávamos com planos de passar o natal na nossa casa nova, só que não vai ficar pronta. Só vai ficar pronta ano que vem, então nesse ano ainda não”, disse a influenciadora em seu peffil nas redes sociais.