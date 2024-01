Virginia Fonseca abusa do sol e exibe marquinha intensa: “Rindo pra não chorar”

Virginia Fonseca exagera no bronzeado e faz piada com marquinha intensa após aproveitar o fim de ano na fazenda de Leonardo

Virginia Fonseca, influenciadora digital, aproveitou o recesso de fim de ano na fazenda de seu sogro, o sertanejo Leonardo, para relaxar e renovar o bronzeado. No entanto, a esposa do cantor Zé Felipe acabou exagerando na exposição ao sol e impressionou ao compartilhar o resultado em suas redes sociais nesta quarta-feira, 03.

Através do feed de seu perfil no Instagram, Virginia surgiu usando um biquíni verde neon, exibindo seu corpo escultural. Além da beleza e da definição intensa, outro detalhe não passou despercebido pelos seguidores: os ombros queimados e a marquinha intensa da roupa de banho da influenciadora, que posou na beira da piscina.

Virginia fez questão de lembrar que sempre acaba cometendo o mesmo erro: “Na expectativa: tomar sol e não ficar vermelha”, a influenciadora escreveu na legenda: “Realidade: rindo para não chorar”, disse a loira, que ainda adicionou uma sequência de emojis de camarão para fazer piada com seu ‘torrão’ após curtir alguns dias de confraternização com a família do esposo.

Nos comentários, os seguidores deixaram elogios e conselhos para a influenciadora: “Não aprende mesmo, hein. Cuidado viu? Excesso de sol traz consequências lá na frente”, disse um admirador. “Como alguém pode falar mal do corpo dessa mulher?! Ela está incrivelmente linda!!!”, disparou mais um. “Protetor não usa ,né?”, comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Alguns internautas também trouxeram à tona outro tema delicado na publicação de Virginia. Isso porque a esposa de Zé Felipe também deixou à mostra o umbigo, algo que costuma comentários inusitados entre seus seguidores: “Quanto mais o povo fala da barriga dela, mais ela mostra”, disse um. “Gente e o umbigo, socorro”, comentou outro.

Mesmo com a 'cicatriz' em evidência, Virginia continua exibindo com muito orgulho o corpo que conquistou ao passar por uma lipoaspiração e recuperar sua forma por meio de treinos e alimentação regrada após o nascimento de suas duas filhas com Zé Felipe, Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, que tem apenas um ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Existe rixa entre as noras do cantor Leonardo?

Desde o início de seu relacionamento com Matheus Vargas, filho de Leonardo, Hariany enfrenta rumores sobre uma suposta tensão com Virginia Fonseca, que é casada com Zé Felipe, outro herdeiro do sertanejo. Em seu perfil oficial no Instagram, a morena brincou com as boatos de que não se daria bem com a influenciadora

Segundo a ex-participante do 'Big Brother Brasil', os rumores começaram porque as duas ‘não interagem’ publicamente: “Virgínia, olha aqui, o povo acha que nós não interagimos”, ela iniciou durante uma confraternização da família do sertanejo. Na sequência, Virgínia fez questão de esclarecer a situação e negar as especulações.