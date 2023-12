Umbigo de Virgínia Fonseca assusta fãs em foto nas redes sociais: "Estranho"

Umbigo de Virgínia Fonseca assusta fãs em foto publicada nas redes sociais; influenciadora compartilhou foto com a filha

Sempre causando, a influenciadora Virgínia Fonseca virou assunto nas redes sociais neste sábado, 20, por um motivo inusitado. É que ela apareceu de biquíni exibindo seu shape trincadíssimo ao lado de uma das filhas.

Só que não foi o corpão da musa quem chamou a atenção. Isso porque a esposa de Zé Felipe também deixou à mostra o umbigo, algo que gerou comentários inusitados de muitos dos seguidores.

Eles consideraram a cicatriz "estranha" e deixaram muitas mensagens. "É estranho e ninguém me convence do contrário", declarou um. "Alguma coisa tinha que ser feio nessa mulher", disparou outro. Alguns seguidores também defenderam a musa. "Vim ver os comentários porque sabia que tava falando do umbigo. Enquanto vocês se preocupam com o umbigo da Virgínia, ela fica mais rica", disse outro.

Nesta semana, a influenciadora precisou deixar o cruzeiro Ney em Alto Mar após passar um perrengue. “A gente estava na piscina e recebemos a notícia de que não dá para sair amanhã… Ou sai agora, às 17h, ou sai dia 29. Descemos para arrumar as coisas, pronta para sair do cruzeiro, mas decidimos ficar até dia 29… Só que: não temos mais roupa nenhuma”, afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

O look de Virginia Fonseca

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar a produção que fez para curtir a primeira noite no cruzeiro de Neymar. Nesta terça-feira, 26, a famosa postou um registro de seu look do dia e impressionou. Isso porque, a loira apostou em um vestido de modelo ousado. Com recortes e curtinho, a peça cheia de pedrarias deixou a empresária milionária arrasadora para curtir a viagem em alto mar com outros famosos.

"Partiuuu, hoje é dia de festa bebê", escreveu a mãe de Maria Alice e Maria Flor na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Virgínia deveria ser um elogio, porque essa mulher é um absurdo", falaram. "Sem condições, você é sem condições", disseram.