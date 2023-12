No cruzeiro de Neymar, Virginia Fonseca impacta com look arrasador

Curtindo o cruzeiro de Neymar com Zé Felipe, Virginia Fonseca impacta ao aparecer com vestido ousado e nada discreto; veja

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao mostrar a produção que fez para curtir a primeira noite no cruzeiro de Neymar. Nesta terça-feira, 26, a famosa postou um registro de seu look do dia e impressionou.

Isso porque, a loira apostou em um vestido de modelo ousado. Com recortes e curtinho, a peça cheia de pedrarias deixou a empresária milionária arrasadora para curtir a viagem em alto mar com outros famosos.

"Partiuuu, hoje é dia de festa bebê", escreveu a mãe de Maria Alice e Maria Flor na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Virgínia deveria ser um elogio, porque essa mulher é um absurdo", falaram. "Sem condições, você é sem condições", disseram.

Prestes a estrear a sua própria atração no SBT, Virginia Fonseca já até iniciou as gravações, mas um detalhe do cenário acabou gerando polêmica e ela teve que se explicar nas redes sociais; entenda o que aconteceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Presente de Virgínia Fonseca para funcionárias gera polêmica

A influenciadora Virginia Fonseca dividiu opiniões nas redes sociais ao presentear os funcionários de sua mansão às vésperas do Natal. É que a esposa de Zé Felipe distribuiu envelopes com dinheiro para os contratados - tudo, claro, foi filmado e publicado nas redes sociais.

No momento da surpresa, que foi exibida nesta quinta-feira, 21, a mãe de Maria Alice e Maria Flor fez a alegria dos funcionários, que vibraram com a surpresa. Assim que abriram os envelopes, eles celebraram a generosidade da loira e fizeram leques com as múltiplas notas azuis.

“Eita, como o Natal dá certo aqui”, Virginia comemorou a felicidade da equipe enquanto era aclamada como ‘Mamãe Noel’. “A gente está com um time muito bom. Sou muito grata a Deus pela vida de cada um: Saraiva, Jana, Eli, Fran, Tia Rere, Tia Vil, Tia Caca, Tia Rafa e Negão”, Virginia elencou alguns dos apelidos de sua equipe.