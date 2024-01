Hariany rompe o silêncio sobre suposta desavença com Virginia Fonseca

Existe rixa entre as noras do cantor Leonardo? Hariany abre o jogo sobre especulações de desentendimento com Virginia Fonseca

Desde o início de seu relacionamento com Matheus Vargas, filho de Leonardo, Hariany enfrenta rumores sobre uma suposta tensão com Virginia Fonseca, que é casada com Zé Felipe, outro herdeiro do sertanejo. Nesta segunda-feira, 01, a morena decidiu quebrar o silêncio sobre as especulações de uma desavença.

Em seu perfil oficial no Instagram, Hariany brincou com as boatos de que não se daria bem com a influenciadora. Segundo a ex-participante do 'Big Brother Brasil', os rumores começaram porque as duas ‘não interagem’ publicamente: “Virgínia, olha aqui, o povo acha que nós não interagimos”, ela iniciou durante uma confraternização da família do sertanejo.

“Fala para eles que a gente interage”, Hariany pediu para Virginia, que fez questão de esclarecer a situação: “Esse povo tá… gente. É que assim, a gente interage fora das telas”, disse a loira. A morena complementou: “Sim! A gente sabe viver. Tem que mostrar para provar”, ela brincou com os rumores de um suposto conflito entre elas.

O romance de Hariany e Matheus Vargas:

Vale mencionar que Hariany e Matheus Vargas levantaram suspeitas de um romance em julho deste ano após serem flagrados juntos. Em uma exclusiva à CARAS Brasil, a assessoria da ex-participante do BBB 19 afirmou que os dois estavam apenas “se conhecendo" e até então não seria "nada sério". A goiana pretendia seguir com o affair "sem rótulos".

Mas o romance virou namoro e agora Hariany integra a lista das noras de Leonardo. Inclusive, a influenciadora contou como foi conhecer o sogro: “Foi muito no susto. Eu estava um dia em casa com o Matheus e aí eu o vi, senti lá e a gente ficou conversando. Ele é uma pessoa muito leve”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Para quem não acompanha a famíloa, Matheus Vargas é filho de Leonardo com Liz Vargas, ex-integrante do extinto grupo musical Banana Split. Ele é bastante próximo de Zé Felipe, que é casado com a influenciadora digital Virginia Fonseca, por isso, durante as confraternizações da família, os seguidores das duas blogueiras esperam por ‘interações’.

Hariany Almeida passou por cirurgia após dores:

No começo deste mês, a ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao revelar que passou por uma cirurgia. Ela foi internada em um hospital de São Paulo para fazer a retirada das amígdalas, carne esponjosa do nariz e fazer correção do desvio de septo, duas questões que incomodavam a influenciadora.

“O médico disse que foram as maiores amígdalas que ele tirou do ano. Ele mandou minhas amígdalas para a biópsia para ver se não tem algo a mais… O nariz, eu já estou zerada de dor, só está sangrando. E eu fico fazendo lavagem nasal. A amígdala, a recuperação é chatinha e dolorosa, mas logo estou boazinha”, Hariany detalhou a recuperação do procedimento.