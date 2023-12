Hariany Almeida passa por cirurgia e revela os detalhes da recuperação

Em foto no hospital, a ex-BBB Hariany Almeida revela o que aconteceu para ter ido fazer uma cirurgia e conta sobre a recuperação

A ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida surpreendeu seus fãs ao revelar que passou por uma cirurgia nesta semana. Ela foi internada em um hospital de São Paulo para fazer a retirada das amígdalas, carne esponjosa do nariz e fazer correção do desvio de septo.

Nesta terça-feira, 12, ela mostrou fotos no hospital e contou sobre a sua recuperação. Agora, ela já teve alta hospitalar e descansa em um apartamento. "Meus grudesss, passei por uma cirurgia para retirar as amígdalas, carne esponjosa e corrigir o desvio de septo. Estou me recuperando bem e em breve vou contar mais sobre todo o processo, tá??? Também quero agradecer por todas as mensagens carinhosas que vocês estão me mandando", disse ela.

Em outro momento, Hariany contou: "O médico disse que foram as maiores amígdalas que ele tirou do ano. Ele mandou minhas amígdalas para a biópsia para ver se não tem algo a mais… O nariz, eu já estou zerada de dor, só está sangrando. E eu fico fazendo lavagem nasal. A amígdala, a recuperação é chatinha e dolorosa, mas logo estou boazinha. Por enquanto, estou me alimentando de coisas frias e líquidas”.

“Vim para um apartamento que vou me hospedar por esses dias. Quando eu estiver melhorzinha, mostro para vocês. Estou quietinha, sentindo um pouco de tontura quando me levanto. Ontem não consegui comer quase nada, só um pouco de açaí. Hoje, a dor está mais tranquila um pouco, só sinto dor quando eu engulo e quando eu como. O nariz, já nem sinto mais nada, só a amígdala mesmo”, declarou.

View this post on Instagram A post shared by Hariany Almeida (@hariany)

Como Hariany e Matheus se conheceram?

A ex-BBB Hariany Almeida e o cantor Matheus Vargasestão apaixonadíssimos! Nos últimos dias, eles contaram como se interessaram um pelo outro e como o romance começou. Em conversa no Gshow, eles revelaram que se conheceram nos bastidores de um clipe e estão juntos há 3 meses.

"Eu convidei a Hari para fazer um clipezinho da minha música, que eu lancei com o Zé, e ela foi. Ela chegou desse jeito dela, maravilhosa, e eu não dei conta de focar muito no trabalho, mas depois deu certo, pedi direct, WhatsApp, demorou um pouco mais foi”, contou ele.

Então, ela entregou que o rapaz gostou do jeitinho atrapalhado dela. "Sabe o que fez ele gostar de mim? Quando eu fui fazer o trabalho com ele, na primeira cena que teve, eu levei um trupicão, quase caí no chão, passei a maior vergonha. Eu quase quebrei o pé”, disse ela entre risos.

E ele concordou: "Foi ali que eu apaixonei. Eu sou meio desastrado como a Hari, esquecidinha das coisas, eu também sou. Junta eu e ela e dá cinco neurônios, a gente é lento. Ela é uma pessoa linda, maravilhosa, trabalhadora”.

Então, Hari contou que a relação evoluiu para um relacionamento sério de forma tranquila. "A gente não sabia se ia namorar, mas a gente viu que já estava fazendo muitos planos juntos”, contou.