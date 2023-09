Hariany e Matheus Vargas revelam como se conheceram: ‘Apaixonei'

Ex-BBB Hariany Almeida e Matheus Vargas contam quando se interessaram um pelo outro: ‘Sabe o que fez ele gostar de mim?’

A ex-BBB Hariany Almeida e o cantor Matheus Vargasestão apaixonadíssimos! Nos últimos dias, eles contaram como se interessaram um pelo outro e como o romance começou. Em conversa no Gshow, eles revelaram que se conheceram nos bastidores de um clipe e estão juntos há 3 meses. Inclusive, um detalhe da personalidade deles foi o que aproximou o casal!

"Eu convidei a Hari para fazer um clipezinho da minha música, que eu lancei com o Zé, e ela foi. Ela chegou desse jeito dela, maravilhosa, e eu não dei conta de focar muito no trabalho, mas depois deu certo, pedi direct, WhatsApp, demorou um pouco mais foi”, contou ele.

Então, ela entregou que o rapaz gostou do jeitinho atrapalhado dela. "Sabe o que fez ele gostar de mim? Quando eu fui fazer o trabalho com ele, na primeira cena que teve, eu levei um trupicão, quase caí no chão, passei a maior vergonha. Eu quase quebrei o pé”, disse ela entre risos.

E ele concordou: "Foi ali que eu apaixonei. Eu sou meio desastrado como a Hari, esquecidinha das coisas, eu também sou. Junta eu e ela e dá cinco neurônios, a gente é lento. Ela é uma pessoa linda, maravilhosa, trabalhadora”.

Então, Hari contou que a relação evoluiu para um relacionamento sério de forma tranquila. "A gente não sabia se ia namorar, mas a gente viu que já estava fazendo muitos planos juntos”, contou.

Hariany conta sobre primeiro encontro com o sogro, Leonardo

A ex-BBB Hariany Almeida surpreendeu ao contar como foi conhecer o seu novo sogro, o cantor Leonardo, que é o pai do seu novo namorado, o cantor Matheus Vargas. Ela contou que o primeiro encontro deles depois do início do namoro foi algo inesperado, mas divertido.

“Foi muito no susto. Eu estava um dia em casa com o Matheus e aí eu o vi, senti lá e a gente ficou conversando. Ele é uma pessoa muito leve”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, e ainda relembrou uma brincadeira do cantor com ela.

“A primeira coisa que ele fez foi brincar comigo. Há uns três anos eu fiz um trabalho com Zé Felipe e Leonardo tava. E lá nesse trabalho eu fiquei muito nervosa, meio atrapalhada. E quando encontro o Leonardo agora, a primeira coisa que ele falou quando me viu foi: ‘E aí Hariany, já acalmou da live?’. Eu falei: ‘Meu Deus, ele lembra disso até hoje’. Ter sido recepcionada assim, ele ter brincado com a situação, fez muito bem para mim”, disse ela.