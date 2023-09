Hariany revela como foi conhecer o sogro, Leonardo: ‘Foi no susto’

Ex-BBB Hariany namora com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, e revela como foi conhecer o sogro

A ex-BBB Hariany Almeida surpreendeu ao contar como foi conhecer o seu novo sogro, o cantor Leonardo, que é o pai do seu novo namorado, o cantor Matheus Vargas. Ela contou que o primeiro encontro deles depois do início do namoro foi algo inesperado, mas divertido.

“Foi muito no susto. Eu estava um dia em casa com o Matheus e aí eu o vi, senti lá e a gente ficou conversando. Ele é uma pessoa muito leve”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, e ainda relembrou uma brincadeira do cantor com ela.

“A primeira coisa que ele fez foi brincar comigo. Há uns três anos eu fiz um trabalho com Zé Felipe e Leonardo tava. E lá nesse trabalho eu fiquei muito nervosa, meio atrapalhada. E quando encontro o Leonardo agora, a primeira coisa que ele falou quando me viu foi: ‘E aí Hariany, já acalmou da live?’. Eu falei: ‘Meu Deus, ele lembra disso até hoje’. Ter sido recepcionada assim, ele ter brincado com a situação, fez muito bem para mim”, disse ela.

Os rumores sobre o affair de Hariany e Matheus surgiram em julho deste ano, quando ele levou a jovem para conhecer a fazenda de sua família. Pouco depois, a equipe dele confirmou que os dois estão se conhecendo, mas sem colocar rótulos. Desde então, os fãs deles shippam o novo casal e torcem para que eles oficializem um namoro em breve.

View this post on Instagram A post shared by Leo Dias (@leodias)

Matheus Vargas faz revelação sobre Hariany

O Matheus Vargas surpreendeu os fãs ao revelar nas redes sociais detalhes de sua relação com Hariany Almeida, ex-participante do BBB. Em um momento bem sincero, ele contou que os dois estão realmente se conhecendo, mas despistou os boatos de romance.

"Achei bom demais! Não a conhecia. Acho que a tinha visto uma vez só. Pude conhecê-la melhor no dia, trabalhando junto com ela. Viram que eu repostei que ela quase arrebentou meu pé no primeiro take? Graças a deus não deu nada", disse ele.

Matheus Vargas ainda deixou claro que a atriz tem várias qualidades além da beleza e que a sintonia entre os dois foi imediata. "Conhecê-la melhor foi muito bom. Ela é uma pessoa única, muito engraçada, muito gente boa, virei fã dela e tenho um carinho muito especial", completou.