Ticiane Pinheiro se derrete ao elogiar a filha, Rafa Justus: 'Minha menina mulher'

Mãe coruja, a apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou um novo clique belíssimo da filha, Rafa Justus, e exaltou a primogênita

A apresentadora Ticiane Pinheiro encantou os seguidores nesta segunda-feira, 18, ao compartilhar um novo registro da filha mais velha, Rafaella Justus, bastante elegante. A jovem, que completará 15 anos em breve, ganhou uma linda declaração da mãe coruja, que não poupou elogios ao falar sobre a herdeira.

Em seu feed no Instagram, Ticiane publicou uma foto da adolescente e a enalteceu: "Uma beleza que vem de dentro… Minha primogênita, minha guerreira, minha menina mulher que esse ano completará 15 anos... o tempo passa... e ela segue evoluindo, amadurecendo e se tornando uma mulher encantadora. Te amo filha", escreveu ela na legenda.

Emocionada com a homenagem da mãe, Rafa Justus passou no perfil de Tici e fez questão de agradecer o carinho: "Te amo mais que tudo!! Minha melhor amiga da jornada da vida", declarou ela.

A jovem, inclusive, já havia recebido uma chuva de elogios dos internautas ao compartilhar o mesmo clique em seu perfil. Esbanjando beleza e elegância, ela se produziu para prestigiar o primeiro desfile da irmã caçula, Vicky, de três aninhos, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert.

Em fevereiro deste ano, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus realizou uma cirurgia de desvio de septo e rinoplastia, e precisou repousar por alguns dias. Recentemente, já recuperada, Rafaella mostrou o resultado do procedimento em suas redes sociais.

Vale lembrar que além de Rafa Justus, Ticiane também é mãe de Manuella, de quatro anos, fruto de seu relacionamento com o jornalista César Tralli.

Ticiane Pinheiro ganha presentão de César Tralli no estúdio da Record TV

O apresentador César Tralli fez uma surpresa romântica para sua esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, no dia do aniversário de 10 anos de relacionamento deles. Nesta sexta-feira, 23, ele mandou entregar um buquê de rosas vermelhas enorme no trabalho da amada.

Depois de comandar o programa Hoje Em Dia, da Record TV, ela se deparou com o buquê luxuoso em seu camarim e viu que foi enviado pelo maridão. Muito feliz, a loira mostrou o presente nas redes sociais e ainda brincou sobre desfilar pelos corredores da emissora com seu mimo. "Todo mundo vai olhar e falar: 'Nossa, essa mulher é muito amada'", disse ela.

Mais cedo, Cesar e Ticiane trocaram declarações românticas nas redes sociais. Os dois abriram álbuns de fotos do casal e falaram sobre o amor que sentem um pelo outro. Confira!