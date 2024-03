Mudou? Confira antes e depois de rinoplastia de Rafaella Justus

Rafaella Justus chamou a atenção da web após mostrar o resultado de sua rinoplastia nas redes sociais

Rafaella Justus (14), filha de Ticiane Pinheiro (47) e Roberto Justus (68), chamou a atenção da web após mostrar o resultado de sua rinoplastia nas redes sociais nesta semana. Depois de passar pela cirurgia no nariz em fevereiro e atravessar um processo de recuperação do procedimento, ela aproveitou para exibir o resultado. Confira o que mudou com a rinoplastia e o antes e depois da adolescente.

Em fevereiro, Rafaella Justus passou por uma cirurgia para corrigir o desvio de septo no nariz e aproveitou para realizar uma rinoplastia. Nas redes sociais, a jovem compartilhou que o procedimento foi bem-sucedido: “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção do desvio de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia. Por isso, estarei meio off durante esses dias".

"Porém farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de ‘molho’ nesses dias”, acrescentou a filha de Roberto Justus .

Depois de se recuperar da cirurgia, a adolescente fez questão de mostrar o resultado nas redes sociais. Em um vídeo publicado em seu perfil no TikTok, Rafaella Justus surgiu dublando a canção Valerie, sucesso de Amy Winehouse, enquanto exibia a tranformação no nariz.

