Rafaella Justus chama atenção ao surgir produzida após rinoplastia: ‘Perfeita’

Filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus dá um show de beleza e acumula elogios ao exibir resultado de rinoplastia

Na noite do último domingo, 17, Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novas fotos em suas redes sociais. Pela primeira vez após passar por uma rinoplastia, a adolescente surgiu toda produzida e deu um show de beleza ao curtir um evento com a família.

Ao lado do pai e da madrasta, Ana Paula Siebert, Rafaella se produziu para prestigiar o primeiro desfile da irmã caçula, a pequena Vicky, de apenas três aninhos. Para o evento, a jovem apostou em uma produção mais elaborada, contando com a ajuda de um cabeleireiro e maquiadores profissionais para criar um visual de tirar o fôlego.

Maquiada e com o cabelo semipreso, Rafinha ainda apostou em um vestido preto, discreto, mas elegante, para combinar com a família, que se vestiu nos mesmos tons. Entre os registros publicados por Ana Paula, a adolescente apareceu posando ao lado da irmãzinha, além do pai e da madrasta, na sala de casa antes de partir para o desfile.

Em suas redes sociais, a jovem também compartilhou um clique em que aparece posando sozinha. Vale mencionar que esse é um dos primeiros registros que Rafa compartilha desde que passou por sua primeira cirurgia plástica e se recuperou da rinoplastia. Ainda mais linda, ela acumulou muitos elogios de amigos, familiares e admiradores nos comentários.

"Perfeita”, disse Ana Paula Siebert. “Minha bebê cresceu! Maravilhosa! Te amo minha primogênita”, Ticiane Pinheiro se derreteu pela herdeira. “Linda demais! Meu amorzinho!”, escreveu Roberto Justus. “Achei ela muito parecida com a mãe”, uma seguidora apontou a semelhança. “Tão perfeita! Olha esse vestido, meu Deus”, disse mais uma admiradora.

Vale mencionar que Rafinha passou pela cirurgia no nariz em fevereiro para corrigir o desvio de septo e aproveitou para realizar a rinoplastia. “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção do desvio de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia. Por isso, estarei meio off durante esses dias”, ela contou em suas redes sociais.

Na sequência, a menina fez algumas aparições ao lado da família, mas ainda com os curativos do pós-cirúrgico ou sem maquiagem. Por isso, os seguidores ficaram impressionados ao ver o resultado final da operação e com Rafinha, que sempre arrasa em suas produções e encanta seus mais de um milhão de seguidores, voltando à ativa.

