Thaynara OG brilha e esbanja beleza com o primeiro look para o São João da Thay

A influenciadora Thaynara OG escolheu um look todo vermelho para o primeiro dia do seu São João

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 21h06

Nesta segunda-feira, 28, Thaynara OG compartilhou em seu Instagram o primeiro look que irá usar no primeiro dia do seu São João.

O vestido vermelho poderoso da influenciadora foi uma homenagem para sua terra natal, São Luiz no Maranhão, que também é palco do São João da Thay.

“Meu primeiro look é todo feito com a fibra do buriti o artesanato que nasce nas mãos de tantas mulheres maranhenses”, explicou a organizadora do São João.

A apresentadora recebeu diversos elogios por seu look! A ex-BBB Camilla de Lucas comentou: “Eu AMEEEEI”. “Linda”, elogiou a atriz Camila Queiroz.

Fernanda Paes Leme amou o look e revelou o desejo de estar no São João da Thay: “Que linda. Queria tá aí! Sucesso sempre”. A apresentadora Gabriela Prioli que revelou estar grávida neste dia 28 também marcou presença nos comentários e escreveu: “Meu Deus”.

Confira aqui o look de Thaynara OG!

Uma publicação compartilhada por @thaynaraog