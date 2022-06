Camila Queiroz abre álbum de fotos da sua festa de aniversário com a família e amigos da infância

Em Ribeirão Preto, Camila Queiroz comemora o seu aniversário de 29 anos com família e amigos

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 17h35

Camila Queiroz atualizou as suas redes sociais com os registros do início das comemorações do seu aniversário de 29 anos.

A primeira festa foi celebrada em Ribeirão Preto com a sua família e os seus amigos da infância, que curtiram a noite com a aniversariante.

No perfil do Instagram, a atriz abriu um álbum de fotos ao lado dos convidados e do marido, Klebber Toledo (36).

"Abrindo as comemorações #CQ29 com a minha família e os meus melhores amigos de infância, na minha terrinha. Não tem nada mais especial do que isso. Amo vocês!", declarou ela na legenda.

Na comemoração dos 29 anos de Camila Queiroz, Klebber Toledo fez uma belíssima homenagem para a esposa.

CONFIRA A FESTA DE CAMILA QUEIROZ