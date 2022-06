Gabriela Prioli anuncia que está grávida pela primeira vez

Gabriela Prioli está esperando o primeiro filho, fruto do casamento com Thiago Mansur: 'Estamos muito felizes'

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 12h27

A apresentadora Gabriela Prioli será mamãe! Nesta terça-feira, 28, ela anunciou que espera o nascimento do primeiro filho, fruto do casamento com Thiago Mansur. O anúncio foi feito por meio de um post no Instagram dela. A estrela mostrou uma foto com três tênis brancos e contou: “Cabem três vidas inteiras. (Bolt [cachorro dela] intervém: 'cabem quatro!')”.

Pouco depois, a assessoria de imprensa dela confirmou a gestação de Prioli e informou que ela está com 14 semanas de gestação. O bebê está previsto paa nascer em dezembro de 2022.

“Esse é um dos momentos mais importantes da nossa vida e estamos muito felizes por saber que tem tanta gente compartilhando essa felicidade com a gente”, disse ela no comunicado.

Thiago Mansur também falou sobre a felicidade de ser pai. “A Gabi perdeu o pai com seis anos, eu perdi o meu com seis meses. Então, viver a paternidade é algo muito importante para mim. Estou pronto para me apaixonar ainda mais por essa família que já era formada por mim, a Gabi e o Bolt, nosso cachorrinho, e que agora está crescendo. Estamos muito felizes”, contou.

Os dois estão juntos há sete anos.

Post de Gabriela Prioli sobre a gestação:

