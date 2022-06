Gabriela Prioli dispensa o sutiã ao usar vestido decotado

Gabriela Prioli aposta em vestido ousado para noite com o marido, o DJ Thiago Mansur

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 12h11

A apresentadora Gabriela Prioli aproveitou o clima de Dia dos Namorados no mês de junho para curtir um jantar com o marido, o DJ Thiago Mansur. Os dois foram curtir o momento especial na noite de quinta-feira, 2, e ela caprichou na escolha do look.

A musa apareceu com um vestido ousado da grife MiuMiu. O modelito decotado deixou em evidência que ela não usava sutiã e mostrou as curvas poderosas dela.

“Estamos muito felizes em sermos os anfitriões desse jantar em comemoração ao Dia dos Namorados!”, disse ela na legenda.

Atualmente, Gabriela Prioli comanda o À Prioli na CNN Brasil.

Confira as fotos de Gabriela Prioli: