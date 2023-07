Susana Vieira aposta em look decotado e chama a atenção: 'Linda naturalmente'

Em ensaio, Susana Vieira aposta em roupa decotada e impressiona com beleza deslumbrante

A atriz Susana Vieira publicou um clique belíssimo de um ensaio. Nesta segunda-feira, 17, a artista icônica da televisão brasileira apareceu deslumbrante no momento e não passou despercebida pelos seus seguidores.

No registro, a famosa, que estava no ar em Terra e Paixão, apareceu usando um look preto decotado e chamou a atenção. Dando um show de beleza, sem muito esforço, Susana Vieira arrancou elogios dos fãs na rede social.

"Para as lentes do Vinícius Mochizuki", contou a artista sobre o clique arrasador feito pelo profissional da fotografia.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Linda naturalmente", admiraram. "Musa maravilhosa", enalteceram os fãs. "Muito linda", elogiaram. "Meu deus do céu", exclamaram outros impactados.

Ainda recentemente a atriz chamou a atenção ao surgir sem maquiagem. Durante um passeio no shopping, Susana Vieira foi flagrada sem produção. A famosa está de férias desde a morte de sua personagem na novela das nove.

Leia também:De maiô, Susana Vieira surge deslumbrante com a nora na praia: 'Diva'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Susana Vieira cai no choro ao revelar último pedido da mãe antes de morrer

A atriz Susana Vieira comoveu seus fãs ao ficar muito emocionada ao relembrar a morte de sua mãe, Maria da Conceição, que faleceu aos 42 anos. Em entrevista no podcast de Ana Beatriz Barbosa, a artista chorou ao contar que a mãe fez um último pedido para ela antes de morrer.

Ela contou que o último pedido da mãe envolvia sua irmã caçula e a atriz fez questão de manter a sua promessa ao longo da vida. "Me avisaram que minha mãe estava indo para a sala de cirurgia. Ela ia operar o cérebro, estava com câncer. Fui com ela de mãos dadas e ela me pediu: 'Toma conta da Sandrinha para mim'. E ela foi embora para a cirurgia e não voltou mais. Minha irmã ficou no corredor aguardando ela voltar quando ouço um grito fortíssimo. Era Sandrinha. Como ela sofreu, tadinha, e eu não pude fazer nada. Ela está triste até hoje", disse ela.

Então, a artista contou que segue com a dor do luto até hoje. "A pior coisa da minha vida foi minha mãe ter morrido tão cedo e era com ela que um dia eu gostaria de reencontrar, se isso fosse possível", afirmou.