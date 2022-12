Solange Frazão impressiona ao mostrar foto da adolescência: ''Já era praticante de esportes''

Aos 60 anos, musa fitness Solange Frazão impressionou ao fazer antes e depois com foto da adolescência

A musa fitness Solange Frazão (60) impressionou ao fazer mais um antes e depois com um clique do passado. Nesta quinta-feira, 15, ela aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou uma foto de sua adolescência.

Com 11 anos, a artista apareceu belíssima e se comparou com um clique recente, de quando estava com 59 anos. Dona de uma barriga sarada, ela comentou novamente como fez para manter a boa forma até atualmente.

"Com 11 anos já era praticante de esportes e fazia ballet. A paixão pela atividade física já estava no sangue", disse ela antes de pontuar vários fatores que a deixaram sarada.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da musa fitness. "Você é fora da curva. De longe uma das mulheres mais lindas do Brasil", escreveu uma fã. "Exemplo para a vida toda", falaram outros.

Nos últimos dias, Solange Frazão comemorou a chegada de seus 60 anos com um festão luxuoso. Com o tema de anos 60, ela celebrou a data em grande estilo, dançando até valsa com o filho e o pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão encanta ao mostrar festa de aniversário da neta

A musa fitness Solange Frazão comemorou o aniversário de um ano da neta, Maria Helena, neste domingo, 04, com uma festa especial. Em sua rede social, a influenciadora compartilhou um vídeo mostrando alguns momentos do evento e encantou.

No registro, a famosa exibiu a pequena aproveitando um pouco de sua festinha temática de borboletas e chamou a atenção ao mostrar alguns detalhes da decoração de cores claras, cheia de flores e toda delicada.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!