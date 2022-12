Solange Frazão encanta ao mostrar festa de aniversário da neta

Musa fitness Solange Frazão encantou ao exibir detalhes da festa de um ano da neta Maria Helena

A musa fitness Solange Frazão (59) comemorou o aniversário de um ano da neta, Maria Helena, neste domingo, 04, com uma festa especial. Em sua rede social, a influenciadora compartilhou um vídeo mostrando alguns momentos do evento e encantou.

No registro, a famosa exibiu a pequena aproveitando um pouco de sua festinha temática de borboletas e chamou a atenção ao mostrar alguns detalhes da decoração de cores claras, cheia de flores e toda delicada.

Além de ter encantado com isso, Solange Frazão explodiu o fofurômetro ao mostrar Maria Helena toda pronta para celebrar seu primeiro ano de vida com um vestido combinando com a decoração. A garota é filha de Bruna Frazão, uma das três herdeiras da musa fitness.

"É tanto amor que não cabe em mim. Maria Helena fez 1 aninho. Ser AVÓ é uma das coisas mais deliciosas do MUNDO. Deus te abençoe minha Lele. Vovó te ama!", declarou-se ela.

Veja as fotos do aniversário da neta de Solange Frazão:

