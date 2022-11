Solange Frazão impressiona ao abrir porta de sua mansão e mostrar detalhes: ''Paraisinho''

Musa fitness Solange Frazão impressionou ao mostrar como ficou sua mansão após reforma deslumbrante

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 13h56

A musa fitness Solange Frazão (59) impressionou os seguidores ao abrir a porta gigantesca de sua mansão para mostrar como ficou sua casa dos sonhos após uma grande reforma. Neste sábado, 12, ela compartilhou um vídeo do antes e depois e chocou com a mudança.

No início do registro, a influenciadora apareceu em frente a um portão de obra enquanto ainda a residência estava sendo construída e ao longo do vídeo mostrou como seu lar foi todo montado conforme seu gosto.

Solange Frazão então contou que a mansão foi um milagre em sua vida. "Testemunho: Foi amor à primeira vista. E quando é AMOR enxergamos além do que vemos. Eu já sabia que um dia ela seria minha… Em contra partida estava com dificuldades em vender a outra casa, e só assim poderia realizar meu sonho", falou o que aconteceu.



"Por muitas vezes me diziam que ela estaria vendida para outras pessoas… Por muitas vezes me diziam que eu não conseguiria comprar a tempo… Por muitas vezes me mostravam outras casas pra eu desistir desta… Por muitas vezes diziam que se estava difícil era melhor desistir… Por muitas vezes me diziam para parar de sonhar…. Ouvi de muitas pessoas que a casa não ia ser minha", desabafou sobre o processo complicado.



"Só que no meu coração nunca foi assim. Muito pelo contrário. Era AMOR…e eu não aceitava ao contrário. Sabia que seria minha com tanta certeza que descansei no que acreditava. Deus já tinha me dito que ela seria minha. Que talvez não ia ser fácil, mas que eu lutasse muito por ela. Nada e ninguém poderia tirar a minha fé e me fazer desistir", comentou sobre não ter desistido.

A influenciadora contou mais detalhes do momento. "Eu vinha visitá-la toda semana durante 1 ano e 8 meses. Eu me via dentro dela, feliz e realizada. Conseguia fechar os olhos e me ver em todos os cantos e via cada detalhe como se já estivesse morando nela e desfrutando de toda aquela paz. Tudo em minha vida foi assim: DEUS, FÉ, FOCO E MUITA CERTEZA DA VITÓRIA", declarou.

E finalizou: "Por fim, estou aqui no meu paraisinho e tudo o que vi se realizou. Isso explica que quando temos fé e certezas no coração, tudo conspira para o sucesso. Só posso hoje agradecer a Deus e todos que acreditaram junto comigo. Aos poucos mostro a casa toda pra vocês. Hoje um pedacinho".

Solange Frazão abre porta de sua casa em vídeo; veja:

Solange Frazão impressiona ao relembrar foto de 20 anos atrás

Recentemente, Solange Frazão recordou uma foto de quando tinha 39 anos e chocou ao comparar com um clique atual. Com a barriga mais seca atualmente, ela falou sobre o segredo de sua boa forma.

"Todas as restrições de guloseimas… Todos os dias em que treinei as 5 da manhã por não ter outro horário… Todos os dias que tive disciplina alimentar… Todos os dias que tive determinação para não desistir mesmo dando tudo errado… Todos os dias em que disse NÃO ao açúcar e lembrei do mal que ia me fazer… Todos os dias em que dormi cedo para recuperar o corpo e a mente… Todos os dias que estava exausta e treinei assim mesmo…", disse.

